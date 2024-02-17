ВСУ попытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Фото: istock / Alexyz3d
Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система ПВО отразила атаку. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский информагентству ТАСС.
«Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично», — отметил собеседник издания.По данным Кимаковского, система ПВО сбила не менее 4-х целей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки
Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР
Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
Алина Юрчак