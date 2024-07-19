ВСУ сдали село Урожайное, понеся потери от 70 человек

Фото: IStock/Irina Piskova
Опубликованы кадры финального штурма села Урожайное в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населенного пункта. Об этом пишет «ЗВЕЗДА».
Источник уточняет, что противник подвергся внезапному и стремительному удару на мотоциклах и бронемашинах. Российские бойцы врывались сразу с нескольких направлений, атакуя небольшими группами по три-пять человек. В итоге поселок был зажат в тиски, остатки противника уничтожены. Общие потери ВСУ начинаются от 70 человек.
Кроме того, упоминается участие иностранных наемников, в том числе поляков и итальянцев. Бойцы ВСУ также пытались использовать подземные коммуникации, которые также были заняты ВС РФ. Сейчас село полностью под контролем России.
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Олег Дикий