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ВСУ сдали село Урожайное, понеся потери от 70 человек

«ЗВЕЗДА»: подземные ходы не помогли ВСУ удержать поселок Урожайное
19 июля 2024, 11:28
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Опубликованы кадры финального штурма села Урожайное в ДНР. Подразделения 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота молниеносным рывком проникли в северную часть населенного пункта. Об этом пишет «ЗВЕЗДА».


Источник уточняет, что противник подвергся внезапному и стремительному удару на мотоциклах и бронемашинах. Российские бойцы врывались сразу с нескольких направлений, атакуя небольшими группами по три-пять человек. В итоге поселок был зажат в тиски, остатки противника уничтожены. Общие потери ВСУ начинаются от 70 человек.

Кроме того, упоминается участие иностранных наемников, в том числе поляков и итальянцев. Бойцы ВСУ также пытались использовать подземные коммуникации, которые также были заняты ВС РФ. Сейчас село полностью под контролем России.

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Десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ в Херсонской области
19 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

Российские десантники уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделение артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесло удар по пункту управления батальона ВСУ, тем самым уничтожив его. Удар был нанесён в том момент, когда в пункт прибыла группа офицеров.

Также российские военные из перехваченного радиообмена ВСУ узнали, что ударом были ликвидированы офицеры управления и личный состав украинского батальона.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после выполнения боевой задачи десантники замаскировали оружие и убыли в укрытие.

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#всу
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Пленный сообщил, что солдаты ВСУ настроены ближе к РФ, но боятся преследования
19 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к РФ, однако боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.
По словам Бугаева, в российский плен он попал две недели назад. Уточняется, что возле реки начался бой, по солдатам ВСУ работала артиллерия и FPV-дроны.

Военный отметил, что он и его сослуживцы приняли коллективное решение сдаться в плен бойцам ВС РФ. По мнению Бугаева, такой исход был лучшим в данной ситуации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военкор Сладков: Солдаты ВСУ в Красногоровке «падают как яблоки»
19 июля 2024, 11:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный корреспондент Александр Сладков в своем официальном Telegram-канале написал, российские военные продолжают демонстрировать успехи в населенном пункте Красногоровка.
Сладков отметил, что штурмовые подразделения ВС РФ «трясут» позиции ВСУ «как осеннюю яблоню», тогда как украинские боевики «падают как яблоки». Журналист также упомянул о важности Красногоровки.

Сладков заключил, что российские войска все преодолеют.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
19 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров написал в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску.
По словам Юрова, в настоящее время в городе слышны взрывы. Работает система противовоздушной безопасности.

Иных подробностей об атаке украинских боевиков на данный момент не приводится.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Марочко: БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области
19 июля 2024, 09:32

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что расчет БПЛА Вооруженных сил Украины подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Эксперт уточнил, что это произошло в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«При попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса», — поделился он.

По его словам, при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. Сослуживцы не пытались оказать им помощь, заключил Марочко.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «‎Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боец Шакирьянов спас от обстрела ВСУ станцию спутниковой связи
19 июля 2024, 09:27

Фото% istockphoto / Aleksandr Golubev

В Минобороны РФ отметили, что благодаря смелости и решительности Семена Шакирьянова удалось уберечь станцию от осколков и не допустить перебоев в системе управления.
Сержант Семен Шакирьянов, рискуя своей жизнью, спас станцию связи от осколков во время украинской атаки.

«Как сообщает Министерство обороны РФ, участок обороны, который удерживал Семен, подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. Понимая, что без связи с командованием его группа не сможет оперативно координировать свои действия, Семен снял свой бронежилет и накрыл им станцию спутниковой связи, чтобы защитить её от осколков», — сообщили в ТАСС.

Благодаря подвигу сержанта Шакирьянова, станция не пострадала, и система управления не была нарушена.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики вошли в Калиновку, обойдя Часов Яр с северной стороны.

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Боец ВС РФ рассказал об освобождении Урожайного в ДНР всего за несколько часов
ТАСС: Операция по освобождению Урожайного заняла несколько часов
19 июля 2024, 08:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель командира взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота десантно-штурмовой роты группировки войск «‎Восток» с позывным Иваныч заявил, что операция по освобождению села Урожайное заняла всего несколько часов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, был приказ зайти на центральную улицу. Российские военные разбились на группы, поочерёдно вошли и закрепились на позициях.
«Контроль местности, постройки, погреба — все это нужно было зачищать. Но мы быстро шли, без остановки, местность за местностью брали. Мы напором шли, впереди нас шла граната, мы сначала взрывали, затем заходили. Все заняло несколько часов», — отметил он.

Боевики Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт бегством. Заместитель командира рассказал, что операция готовилась несколько недель. Российские военные отрабатывали штурм на полигоне в условиях, максимально приближенных к тем, которые были в Урожайном.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Урожайное 14 июля. Военные ВС РФ провели там зачистку и разминирование.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#военные
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#всу
#вс рф
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Трамп рассказал, почему Россия начала СВО
Трамп: Россия начала СВО, увидев слабость администрации Байдена
19 июля 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия начала спецоперацию в 2022 году, так как якобы увидела некомпетентность новой на тот момент администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.
Вывод войск США из Афганистана Трамп назвал абсолютным провалом и унижением для Штатов. По мнению политика, Вашингтон оставил в этом государстве вооружений на общую сумму в 85 миллиардов долларов.

Ранее республиканец обещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ провели серию «мясных штурмов» под Харьковом, ВС РФ освободили часть Калиновки: последние новости СВО
19 июля 2024, 08:46

Фото: iStock/zabelin

Российская армия стремится вытеснить противника из Запорожской области. ВСУ бросают в штурмы подразделения, сформированные из числа бывших заключенных. О том, где удалось продвинуться российским войскам, и что активно применяет украинская сторона на фронте расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Украинская армия атакует позиции ВС РФ в Волчанске, у н.п. Волчанские Хутора, Тихое и Глубокое. В «мясных штурмах» ВСУ задействуют бывших заключенных. Активность боев крайне высокая, однако линия боевого соприкосновения остается прежней.


Торецкое направление


ВС РФ продолжают наступление на населенные пункты: Нью-Йорк (Новгородское), Дружба, Кирово, Южное. При этом ВСУ ведут организованную оборону, не допуская прорыва заградительных сооружений.


Сватово-Купянское направление


В районе Андреевки и вблизи и выступа Берестовое–Песчаное идут позиционные бои с применением дронов и артиллерии. Российские войска задействуют авиацию и ФАБ с УМПК. Атакуют ВС РФ в н.п. Терны и Макеевка (ЛНР).
Полковник Бод: армия Украины ослаблена, Запад не в состоянии поддержать ВСУ
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Часовоярское направление


ВС РФ постепенно продвигаются у Калиновки и стремятся выйти к водоканалу Северский Донец – Донбасс. Восточная часть Калиновки и территория фермы севернее посёлка перешли под контроль российских сил.


Запорожское направление


ВСУ минируют дороги к линии фронта и атакуют дронами «Баба Яга». Кроме того, противник усилил обстрелы электроподстанции в Запорожской области. ВС РФ продолжают наступление и стремятся вытеснить ВСУ из занимаемых населенных пунктов.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжается взаимная охота за лодками в пойме р. Днепр. В остальном всё сводится к ударам артиллерии, дронами, решению повседневных огневых задач. Враг выжигает леса и бьёт по мирному населению, а также гражданской инфраструктуре.


Донецкое направление


ВС РФ выбивают противника к окраинам Красногоровки, зафиксированы небольшие продвижения. В Карловке ВС РФ ведут бои на окраинах населенного пункта и в районе Карловского водохранилища. Есть очередные тактические успехи в районе Евгеновки, где российским войска продвинулись по направлению к намеленному пункту «Прогресс».

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