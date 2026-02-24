Достижения.рф

ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе автобус с людьми

Богомаз: дроны ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в поселке под Брянском
Фото: iStock/Apriori1

Украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотниками автобус с пассажирами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, дроны-камикадзе ударили по общественному транспорту, двигавшемуся по дороге в поселке Белая Березка Трубчевского района. Глава региона отметил, что обошлось без жертв и пострадавших, и повреждения получил только автобус.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Другие подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на северные районы ЛНР.

Лидия Пономарева

