ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе автобус с людьми

24 февраля 2026, 15:21

Богомаз: дроны ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в поселке под Брянском

Фото: iStock/Apriori1

Украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотниками автобус с пассажирами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.