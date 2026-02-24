ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе автобус с людьми
Украинские боевики целенаправленно атаковали беспилотниками автобус с пассажирами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, дроны-камикадзе ударили по общественному транспорту, двигавшемуся по дороге в поселке Белая Березка Трубчевского района. Глава региона отметил, что обошлось без жертв и пострадавших, и повреждения получил только автобус.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Другие подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на северные районы ЛНР.
