ВСУ убили 15-летнего мальчика в Запорожской области
15-летний подросток погиб в результате атаки украинского беспилотника на город Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, удар был целенаправленным. В момент трагедии мальчик находился на дороге недалеко от своего дома. Ранения оказались несовместимы с жизнью — он скончался на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также пообещал, что семье юноши окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл ключевую цель атаки ВСУ на регион.
Читайте также: