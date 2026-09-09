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ВСУ ударили по Курской области, пострадала женщина и ребенок — Хинштейн

Фото: istockphoto/Motortion

В результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области пострадали местные жители. Об этом стало известно 9 сентября.



Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, ранения получила женщина и ее малолетний сын. У пострадавшей диагностировали множественные осколочные поражения рук и лица. У ребенка зафиксировали ранения голени, колена, живота и лица.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Их доставляют в областную больницу для дальнейшего лечения.

Ранее ВСУ ударили по Запорожской области, есть погибшие. Подробности — в нашем материале.

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Никита Кротов

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