ВСУ ударили по Курской области, пострадала женщина и ребенок — Хинштейн
В результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области пострадали местные жители. Об этом стало известно 9 сентября.
Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, ранения получила женщина и ее малолетний сын. У пострадавшей диагностировали множественные осколочные поражения рук и лица. У ребенка зафиксировали ранения голени, колена, живота и лица.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Их доставляют в областную больницу для дальнейшего лечения.
Ранее ВСУ ударили по Запорожской области, есть погибшие. Подробности — в нашем материале.
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