ВСУ ударили по Запорожской области, есть погибшие
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о новых жертвах среди мирного населения в результате обстрелов со стороны ВСУ. По данным главы субъекта в Макс, за минувшие сутки в регионе погибли два человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
В Пологовском округе в результате артиллерийского удара погиб местный житель и один мужчина получил ранения. Кроме того, в селе Нововодяное под вражеский огонь попал легковой автомобиль — жертвой атаки стал мужчина 1958 года рождения.
Еще один инцидент зафиксировали возле села Широкое, где в результате обстрела транспортного средства пострадал молодой человек 1996 года рождения. Губернатор подчеркнул, что удары наносятся целенаправленно по гражданским объектам и мирным жителям.
Ранее курянин погиб при атаке БПЛА ВСУ в Курской области. Подробности — в нашем материале.
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