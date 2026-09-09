ВСУ ударили по Запорожской области, есть погибшие

09 сентября 2026, 15:00

Глава Запорожской области Балицкий: два человека погибли при ударах ВСУ

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о новых жертвах среди мирного населения в результате обстрелов со стороны ВСУ. По данным главы субъекта в Макс, за минувшие сутки в регионе погибли два человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести.