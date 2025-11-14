ВСУ ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области
Вооруженные силы Украины атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он предупредил о возможных отключениях электроэнергии в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки. По его словам, энергетики изо всех сил пытаются устранить аварийную ситуацию в максимально короткий срок.
«В настоящее время пять аварийных бригад предпринимают все необходимые действия для предотвращения отключения электроснабжения. (...) Подача тепла не будет приостановлена. Обеспечено бесперебойное питание, отопление работает в штатном режиме», — добавил губернатор Балицкий.Напомним, что Запорожская область стала регионом РФ по результатам осеннего референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с итогами голосования и продолжил обстрелы указанной территории.
Ранее сообщалось, что российские войска за прошедшую неделю освободили восемь населённых пунктов на территории Украины и Донецкой Народной Республики.