Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Берлине
В Берлине начались переговоры Владимира Зеленского с представителями президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на источник.
Напомним, агентство Associated Press, приводя данные из поста в соцсети X, написало, что Уиткофф и Кушнер прилетели в Берлин для встречи с Зеленским. Основной целью их визита названо обсуждение инициатив, направленных на урегулирование конфликта на Украине.
«В Берлине началась встреча [Зеленского] с посланниками Трампа», — говорится в сообщении.Ранее глава киевского режима назвал несколько условий, при которых Украина откажется от членства в НАТО.