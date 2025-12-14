Зеленский начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

14 декабря 2025, 19:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Берлине начались переговоры Владимира Зеленского с представителями президента США Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на источник.





Напомним, агентство Associated Press, приводя данные из поста в соцсети X, написало, что Уиткофф и Кушнер прилетели в Берлин для встречи с Зеленским. Основной целью их визита названо обсуждение инициатив, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

«В Берлине началась встреча [Зеленского] с посланниками Трампа», — говорится в сообщении.