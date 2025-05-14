ВСУ угрожают требующим возвращения в РФ жителям Курской области

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ВСУ угрожают жителям Курской области, которых насильно вывезли в Сумы, за желание вернуться на родину. Об этом рассказал курянин, чьи знакомые и родственники удерживаются на Украине.
«Там у меня десять человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — рассказал курянин в беседе с RT.
Он добавил, что насильно вывезенных россиян украинцы содержат в тяжелых условиях, плохо кормят и не оказывают медицинской помощи.
Также они не могли выходить на связь с родственниками до того, как вмешались члены Красного Креста. Сейчас же такая возможность появилась, но продолжает строго ограничиваться боевиками ВСУ.
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