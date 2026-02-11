Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области

11 февраля 2026, 01:01

Фото: iStock/FelixRenaud

Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.





Он пояснил, что ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по жилому дому в городе Васильевка. Балицкий также опубликовал кадры, на которых можно увидеть последствия нападения и оценить урон зданию.





«К счастью, обошлось без жертв. На месте работают оперативные службы», — добавил он.