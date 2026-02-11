Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области
Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по жилому дому в городе Васильевка. Балицкий также опубликовал кадры, на которых можно увидеть последствия нападения и оценить урон зданию.
«К счастью, обошлось без жертв. На месте работают оперативные службы», — добавил он.Ранее «Радио 1» передавало, что вечером 10 февраля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 48 украинских беспилотников, которые пытались атаковать несколько регионов страны. Больше всего БПЛА силы ПВО сбили над Ростовской областью (17 штук).