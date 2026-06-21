Взрыв мины на автобусной остановке унес жизни трех мирных украинцев
В Богодуховском районе под Харьковом, неподалеку от села Клинова-Новоселовка, произошла трагедия — в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета пострадали трое мирных жителей. Инцидент случился в тот момент, когда люди находились возле остановки общественного транспорта.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, от полученных повреждений один человек скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.
Спасатели в очередной раз предупреждают: территории, ранее подвергавшиеся обстрелам или находившиеся в зоне боевых действий, остаются крайне опасными для гражданского населения. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям региона передвигаться только по проверенным и безопасным маршрутам, держаться подальше от обочин и обочин дорог, а также категорически не трогать любые подозрительные предметы, сообщив об их обнаружении в соответствующие службы.
Ранее украинский военнопленный расплакался от поступка российских военных. Подробности в нашем материале.
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