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Взрыв мины на автобусной остановке унес жизни трех мирных украинцев

В Харьковской области на мине подорвались трое мирных граждан Украины
Фото: istockphoto/RamonCast

В Богодуховском районе под Харьковом, неподалеку от села Клинова-Новоселовка, произошла трагедия — в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета пострадали трое мирных жителей. Инцидент случился в тот момент, когда люди находились возле остановки общественного транспорта.



Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, от полученных повреждений один человек скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Спасатели в очередной раз предупреждают: территории, ранее подвергавшиеся обстрелам или находившиеся в зоне боевых действий, остаются крайне опасными для гражданского населения. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям региона передвигаться только по проверенным и безопасным маршрутам, держаться подальше от обочин и обочин дорог, а также категорически не трогать любые подозрительные предметы, сообщив об их обнаружении в соответствующие службы.

Ранее украинский военнопленный расплакался от поступка российских военных. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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