Взрыв прогремел над российским городом
Взрыв прогремел над городом Курчатов в Курской области ночью 4 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к населенному пункту. По словам очевидцев, они видели в небе красную вспышку, после чего последовал взрыв, от которого задрожали окна в домах и сработали автомобильные сигнализации. Все это произошло около 03:40 в пригороде Курчатова. Перед хлопком местные слышали звук мотора.
Телеграм-канал отмечает, что взрывы также были слышны над Курском. Официального подтверждения от властей пока нет.
Напомним, сегодня ночью над регионами России перехватили 90 украинских БПЛА. Из них 22 уничтожили в Курской области.
