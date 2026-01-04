Достижения.рф

Взрыв прогремел над российским городом

SHOT: взрыв прогремел ночью в Курчатове Курской области
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Взрыв прогремел над городом Курчатов в Курской области ночью 4 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По предварительным данным, силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к населенному пункту. По словам очевидцев, они видели в небе красную вспышку, после чего последовал взрыв, от которого задрожали окна в домах и сработали автомобильные сигнализации. Все это произошло около 03:40 в пригороде Курчатова. Перед хлопком местные слышали звук мотора.

Телеграм-канал отмечает, что взрывы также были слышны над Курском. Официального подтверждения от властей пока нет.

Напомним, сегодня ночью над регионами России перехватили 90 украинских БПЛА. Из них 22 уничтожили в Курской области.

Лидия Пономарева

