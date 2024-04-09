Взрывы произошли в Одесской области

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В Одесской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом информирует телеканал «Дом».
Детали не приводятся, местные власти ситуацию не комментируют.
Сейчас в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях действует воздушная тревога.
До этого сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Сейчас в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях действует воздушная тревога.
До этого сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Алина Юрчак