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Взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Телеграф». В регионе объявили воздушную тревогу.
«Взрывы раздались в Миргороде», – говорится в сообщении.
Также, по сообщениям источников, уточняется, что там расположен крупный военный аэродром. Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили еще один американский танк «Абрамс». Бойцы ВС РФ использовали для ликвидации вражеской техники FPV-дрон.
Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Москве глав Донецкой и Луганской народных республик за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских националистов. Президент России Владимир Путин принял положительное решение об оказании поддержки.
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Никита Кротов