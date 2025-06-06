Японец вдохновился примером деда-камикадзе и записался в чеченский спецназ

06 июня 2025, 12:11

Фото: iStock/ Prostock-Studio

Японец из Осаки вдохновился примером деда, который когда-то являлся летчиком-камикадзе, взял себе позывной Даня (в честь персонажа Данилы Багрова из кинофильмов «Брат» и «Брат-2») и записался штурмовиком в чеченский спецназ «Ахмат» для участия в спецоперации. Рассказ японца опубликовал RT на русском в Телеграм.





Боец признался, что считает героем деда, который участвовал во Второй мировой войне на стороне милитаристской Японии против союзников СССР.





«Я хочу быть самураем, как мой дедушка. (...) Он был камикадзе. Он был очень хорошим человеком, поэтому я хочу быть как он», — обратил внимание Даня.

«Но война кончилась», — рассказал он о выжившем родственнике-камикадзе.