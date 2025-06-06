Японец вдохновился примером деда-камикадзе и записался в чеченский спецназ
Японец из Осаки вдохновился примером деда, который когда-то являлся летчиком-камикадзе, взял себе позывной Даня (в честь персонажа Данилы Багрова из кинофильмов «Брат» и «Брат-2») и записался штурмовиком в чеченский спецназ «Ахмат» для участия в спецоперации. Рассказ японца опубликовал RT на русском в Телеграм.
Боец признался, что считает героем деда, который участвовал во Второй мировой войне на стороне милитаристской Японии против союзников СССР.
«Я хочу быть самураем, как мой дедушка. (...) Он был камикадзе. Он был очень хорошим человеком, поэтому я хочу быть как он», — обратил внимание Даня.
Военный отметил, что его дед воевал против Соединенных Штатов Америки, а за три дня до запланированного последнего вылета дедушка вернулся домой.
«Но война кончилась», — рассказал он о выжившем родственнике-камикадзе.
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