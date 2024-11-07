«Сдавайтесь, ребята»: Пленный рассказал, как украинцам врут о России

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Данные о РФ и российской армии, которую предоставляют украинца местные информагенства и пресса, не соответствует действительности. Такое завявление в обращении к военнослужащим ВСУ сделал военнопленный Владимир Николенко.
Николенко является стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады украинской армии. Боец сдался в плен российским войскам, оказавшись в окружении на территории Курской области.
Ранее Владимир Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают — это все чепуха. Тут (в РФ — ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню», — сказал РИА Новости военнопленный.
Ранее Владимир Рогов сообщил об активной сдаче в плен бойцов ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак