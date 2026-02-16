«Я не собираюсь»: Майданов высказался об участии Долиной в его концерте в Кремле
Заслуженный артист РФ Денис Майданов не намеревается исключать Ларису Долину из числа участников своего юбилейного концерта в Кремле, который пройдет 17 февраля.
Как пишет NEWS.ru, по словам музыканта, история со скандалом вокруг квартиры никак не изменила его отношения к певице. Он считает, что она стала жертвой мошенников, а последующая негативная реакция в обществе могла усилиться из‑за того, как велось ее дело юристами.
«Вычеркивать Ларису Александровну из моего концерта в Кремле я не собираюсь», — высказался Майданов.
Он также подчеркнул, что высоко ценит помощь Долиной участникам СВО и фронту в целом, напомнив, что артистка перечисляла средства на нужды ВС РФ, выступала перед ранеными в госпиталях, бывала на предприятиях военно‑промышленного комплекса и поддерживала людей, работающих для фронта. Исполнитель резюмировал, что после этого он не может позволить себе осуждать ее.
Ранее Майданов отмечал, что пробивался на сцену самостоятельно. По его мнению, если песни действительно находят отклик у слушателей, публике не нужно «продвигать» артиста, зрители сами его заметят и будут приходить на концерты.