«Я не собираюсь»: Майданов высказался об участии Долиной в его концерте в Кремле

16 февраля 2026, 14:11

Майданов не собирается вычеркивать Долину из своего концерта в Кремле

Денис Майданов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Заслуженный артист РФ Денис Майданов не намеревается исключать Ларису Долину из числа участников своего юбилейного концерта в Кремле, который пройдет 17 февраля.





Как пишет NEWS.ru, по словам музыканта, история со скандалом вокруг квартиры никак не изменила его отношения к певице. Он считает, что она стала жертвой мошенников, а последующая негативная реакция в обществе могла усилиться из‑за того, как велось ее дело юристами.





«Вычеркивать Ларису Александровну из моего концерта в Кремле я не собираюсь», — высказался Майданов.