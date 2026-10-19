Якутский сепаратист сотрудничал с Украиной
В Якутии сотрудники Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, задержанный придерживался сепаратистской идеологии и изучал деятельность террористической организации, связанной с иностранными, в том числе украинскими, спецслужбами. Мужчина регулярно переводил денежные средства на ее счета.
Задержание провели офицеры СОБР «Алмаз» совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. По факту возбудили уголовное дело.
Ранее военный сообщил о маскировке взрывных устройств под птиц в Запорожской области. Делается основа, куда закладывается взрывчатка.
Читайте также: