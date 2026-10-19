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Якутский сепаратист сотрудничал с Украиной

В Якутии Росгвардия задержала сепаратиста, который сотрудничал с Украиной
Фото: istockphoto/Yingko

В Якутии сотрудники Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.



По данным ведомства, задержанный придерживался сепаратистской идеологии и изучал деятельность террористической организации, связанной с иностранными, в том числе украинскими, спецслужбами. Мужчина регулярно переводил денежные средства на ее счета.

Задержание провели офицеры СОБР «Алмаз» совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. По факту возбудили уголовное дело.

Ранее военный сообщил о маскировке взрывных устройств под птиц в Запорожской области. Делается ​основа, куда закладывается взрывчатка.

Никита Кротов

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