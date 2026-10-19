Якутский сепаратист сотрудничал с Украиной

19 октября 2026, 12:14

В Якутии Росгвардия задержала сепаратиста, который сотрудничал с Украиной

Фото: istockphoto/Yingko

В Якутии сотрудники Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.