Юлию Тимошенко заочно арестовали в РФ по делу о фейках о ВС России

27 января 2026, 16:47

Фото: istockphoto/simpson33

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заочно арестовали в России по делу о распространении фейков о Вооружённых силах и объявили в международный розыск. Об этом 27 января сообщили в Генпрокуратуре.