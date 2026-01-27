Юлию Тимошенко заочно арестовали в РФ по делу о фейках о ВС России
Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заочно арестовали в России по делу о распространении фейков о Вооружённых силах и объявили в международный розыск. Об этом 27 января сообщили в Генпрокуратуре.
Утверждается, что будучи за пределами РФ, она разместила в соцсети публикацию, которая, по версии следствия, содержит заведомо ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене.
В ведомстве уточнили, что в декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направили в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения.
