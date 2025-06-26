Юрий Коков заявил об откровенном терроре Киева против России
Поддержка Западом киевского террора представляет угрозу глобального масштаба
Активное содействие Запада в киевском терроре представляет угрозу глобального масштаба. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
Коков сообщил, что непрекращающаяся поддержка начатого Киевом террора против России несёт в себе колоссальную угрозу. Государственный деятель указал, что из-за политической безответственности и неоправданных амбиций мир подошёл к крайне опасной черте, грозящей всему человечеству.
«Все морально-этические ограничения сняты, взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил Юрий.Коков отметил, что Киев использует беспилотники, как способ проведения террора. Кроме того, атаки совершаются с помощью обстрелов и нападений специальных диверсионных групп.
В материале «Радио 1» сообщаются новые подробности СВО.