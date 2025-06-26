26 июня 2025, 19:01

Поддержка Западом киевского террора представляет угрозу глобального масштаба

Фото: Istock/subinpumsom

Активное содействие Запада в киевском терроре представляет угрозу глобального масштаба. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».





Коков сообщил, что непрекращающаяся поддержка начатого Киевом террора против России несёт в себе колоссальную угрозу. Государственный деятель указал, что из-за политической безответственности и неоправданных амбиций мир подошёл к крайне опасной черте, грозящей всему человечеству.



«Все морально-этические ограничения сняты, взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил Юрий.