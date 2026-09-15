За ночь над Самарской областью сбили свыше 40 украинских беспилотников
В Самарской области за ночь уничтожили свыше 40 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе MAX.
Он подчеркнул, что военные и мобильные огневые группы работали всю ночь, сбивая БПЛА ВСУ. К этому часу известно, что повреждения получили одно промышленное предприятие и несколько жилых объектов — в них выбило стёкла. На месте действует оперативный штаб.
Предварительно, погибших или пострадавших в результате налета дронов нет. В настоящий момент осуществляется сбор точной информации о случившемся. Губернатор напомнил, что публиковать фото и видео последствий украинской атаки запрещено. Об обнаруженных обломках БПЛА следует сообщать по телефону 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что этой ночью Таганрог пережил массированную ракетную атаку. Подробности читайте здесь.
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