Захарова отреагировала на слова Писториуса о «грустной заднице» одной фразой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова лаконично отреагировала на высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса, в котором прозвучала фраза о «заднице». Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.



Ранее немецкий министр, объясняя жителям Европы необходимость увеличивать расходы на вооружение, заявил: «грустной задницей радостно не пукнешь». Захарова, комментируя это, написала: «Цитаты писториусов».

Об этом необычном выражении Писториуса стало известно 1 февраля. Так он попытался поддержать европейцев и призвал сохранять оптимизм и решительность на фоне роста затрат на милитаризацию.

Ранее Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком, который свернулся в клубок обид.

