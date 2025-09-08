Захарова ответила на слова Зеленского о победе Украины цитатой из песни Утесова

08 сентября 2025, 02:10

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому цитатой из известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.





Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой Украины сохранение контроля хотя бы над частью ее территории. Таким образом, РФ в его глазах «проигрывает», если «не захватит всю страну».





«Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>