Захарова ответила на слова Зеленского о победе Украины цитатой из песни Утесова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому цитатой из известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что будет считать победой Украины сохранение контроля хотя бы над частью ее территории. Таким образом, РФ в его глазах «проигрывает», если «не захватит всю страну».
«Всё хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка… А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Песня «Все хорошо, прекрасная маркиза» была изначально написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки в соавторстве с другими композиторами. Русский перевод текста выполнил поэт Александр Безыменский. В СССР композиция получила известность благодаря совместному исполнению песни Леонидом Утесовым и его дочерью Эдит.
