Захарова: Париж должен перестать помогать ВСУ в контексте перемирия на Олимпиаду

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Инициатива о перемирии во время Олимпиады должна пройти проверку на искренность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что для этого Франция должна прекратить поставлять вооружения Украине.
Прежде идею Макрона прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.
Ранее Песков пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Прежде идею Макрона прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.
Ранее Песков пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова