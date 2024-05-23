Стало известно о неоправдавшихся ожиданиях Киева от «Рамштайна»

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Ожидания Киева от заседания группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» по теме отправки иностранных военных на территорию страны не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
20 мая состоялось 22 заседание контактной группы формата «Рамштайн». На нём обсуждался вопрос предоставления Украине вооружения.
Захарова отметила, что никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Украины не готов к эскалации украинского конфликта, а также ответственности в этом вопросе. Никаких сенсаций встреча не принесла, добавила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались», — сказала она.
Захарова отметила, что никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Украины не готов к эскалации украинского конфликта, а также ответственности в этом вопросе. Никаких сенсаций встреча не принесла, добавила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова