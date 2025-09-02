Достижения.рф

Залужный высказался о военной науке в России

Залужный заявил, что вся военная наука сейчас сосредоточена в РФ
Фото: istockphoto/zim286

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в настоящее время вся военная наука сосредоточена в России.



Как сообщает МК, в интервью украинской журналистке он объяснил это тем, что на Украине было подорвано изучение военной мысли после запрета на цитирование российских источников. Залужный добавил, что с этим можно спорить, но сейчас именно Россия аккумулирует основные наработки в военной науке, и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Отметим, что в сентябре 2022 года, будучи ещё главкомом, Залужный называл начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова «одним из самых умных людей», говорил, что «вырос на российской военной доктрине» и читал все его книги; тогда в его кабинете, по его словам, хранилось полное собрание сочинений Герасимова.

Ранее сообщалось, что украинцы перестали дотировать ВСУ на фоне кризиса техники и угрозы Купянску.

Никита Кротов

