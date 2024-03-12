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Заместитель мэра российского города погиб на СВО

Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в боях за Авдеевку
12 марта 2024, 22:17
Фото: istock / jorgeantonio

Фото: istock / jorgeantonio

Бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции во время боев за Авдеевку. Об этом информирует администрация города в официальном Телеграм-канале.
«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что экс-замглавы решил присоединиться к российским войскам, не имея боевого опыта и армейской службы.


Перед отправкой на фронт Крылов проработал на госслужбе 15 лет.

Ранее сообщалось, что пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники
Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для использования в боях
12 марта 2024, 20:56

Фото: istock / Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины начали использовать снятые с памятников танки из-за дефицита вооружения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал глава региона.
Он отметил, что российская артиллерия на Херсонском направлении занимает доминирующую позицию в контрбатарейной борьбе и эффективно уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ.

Сальдо добавил, что в этом районе украинские войска за сутки потеряли 76 солдат, один танк, боевую бронемашину, 6 орудий и миномётов.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами в Красногоровке
12 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ с высокопоставленными украинскими офицерами в Красногоровке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он рассказал, что накануне российские военные отработали сразу несколько целей, уничтожив ряд укрепрайонов. Среди них был командный пункт украинской армии, в котором в момент удара находились высокопоставленные офицеры, принимающие участие в боях на данном участке фронта.

Отметим, что Красногоровка находится севернее Авдеевки. Именно из этого населённого пункта украинские военные часто обстреливают Донецк.

Гагин добавил, что в районе Красногоровки ведутся активные бои, российские военные ежедневно наносят удары по ранее разведанным целям.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#военные
#сво
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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России
12 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ назвали последствия попытки прорыва государственной границы России украинскими войсками.
По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 234 солдата убитыми, семь танков и три боевые машины пехоты.

Отмечается, что Вооружённые силы России в ходе пресечения попытки прорыва границы диверсионно-разведывательными группами наносили удары с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет».

Ранее в сети распространилась информация о том, что украинские военные якобы зашли в некоторые приграничные населённые пункты Белгородской и Курской областей. Затем ФСБ опровергли эту информацию, назвав её фейковой. На деле ДРГ были ликвидированы на границе.

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#минобороны рф
#всу
#граница
#россия
#украина
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«Самое грозное оружие»: В США раскрыли, чего ВСУ боятся больше всего
NYT: Средства РЭБ ВС РФ выводят из строя дроны ВСУ на полях спецоперации
12 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/vadimrysev

Российские средства радиоэлектронной борьбы наносят серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет The New York Times.
«Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем полностью отключился. Русские заглушили сигнал его беспилотника», — рассказал автор статьи.

По его словам, российская армия на протяжении многих лет модернизировала средства радиоэлектронной борьбы, доводя их до совершенства. Сегодня они являются одним из самых страшных российский оружий в глазах ВСУ.

В NYT также отметили, что украинцы уступают ВС РФ не только в сфере РЭБ, но и в количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов.

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#вс рф
#всу
#сво
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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ
12 марта 2024, 17:05

Фото: iStock/vladj55

Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно уничтоженную технику украинских ДРГ и убегающих военных в районе Нехотеевки в Белгородской области.

Отмечается, что российские войска не допустили прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они были оперативно уничтожены на пограничном переходе.

На кадрах видно подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят с собой раненных.

Отмечается, что операцию по пресечению попытки вторжения противника проводили подразделения ВС РФ вместе с подразделениями пограничной службы ФСБ России.

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#минобороны рф
#украина
#россия
#белгородская область
#сво
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«Предлагают сдаться»: украинцы постоянно звонят на телефоны Белгородской области
Житель Белгородской области рассказал о звонках украинцев с призывами сдаться
12 марта 2024, 16:54

Фото: iStock/AndreyPopov

С территории Украины постоянно поступают звонки на телефоны Белгородской области с предложением сдаться.
Житель Глотова рассказал RT, что ни в его село, ни в соседние населённые пункты сегодня никакая диверсионно-разведывательная группа не проникала. А такая информация, по его словам, постоянно поступает со стороны Украины, к чему местные жители уже привыкли.

Также он рассказал, что с самого утра в Глотове и вокруг населённого пункта было довольно шумно из-за массированного налёта украинских войск. В настоящее время уже гораздо тише, но всё ещё доносятся звуки активной работы с обеих сторон.

Местный житель подчеркнул, что никто из его односельчан не пострадал в результате сегодняшних событий.

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#украина
#обстрел
#телефон
#звонок
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В Шебекино после обстрела ВСУ загорелся жилой дом
Губернатор Гладков: Шебекино попало под огонь ВСУ во второй раз
12 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/DarthArt

В Белгородской области сегодня неспокойно, после повторного обстрела со стороны Украины в частном секторе в Шебекино загорелся жилой дом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Люди успели покинуть помещение и спастись от гибели. В настоящий момент пожарные, прибывшие на место происшествия, тушат здание.

В городе повреждениям подверглись три промышленных предприятия, перебита линия электропередачи и полотно железнодорожной ветки, по которой давно не ходят пассажирские поезда. Продолжается осмотр территории.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник упал на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде. Там оперативные службы перекрыли Вокзальную улицу, территорию вокруг торгового центра оцепили. Есть информация о поврежденном автомобиле.

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#вс рф
#белгородская область
#украина
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Кимаковский: освобождение Невельского позволит ВС России усилить давление на ВСУ
12 марта 2024, 16:39

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Освобождение посёлка Невельское в ДНР позволит Вооруженным силам РФ усилить давление на гарнизон украинских войск в Красногоровке к северо-западу от Донецка. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский изданию ТАСС.
Об освобождении населенного пункта сообщило Министерство бороны России в полдень 12 марта. Отмечается, что в боевых действиях принимали участие подразделения Южной группировки ВС РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее представительство ДНР сообщило, что ВСУ в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#рф
#вс рф
#сво
#всу
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ВСУ сбросили боеприпас на Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с дрона боеприпас на Кировский район Донецка
12 марта 2024, 16:31

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Украинские войска в третий раз за день сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка. Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Отмечается, что атака была совершена в 15:55. С БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет.

Ранее представительство сообщало, что во вторник, 12 марта, украинские войска сбросили ещё два боеприпаса, в результате чего пострадали два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что житель города Горловка в ДНР подорвался на мине «Лепесток», которая сдетонировала после того, как он наступил на неё. К счастью, мужчина остался в живых, однако получил ранения.

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#боеприпас
#беспилотник
#всу
#днр
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