Заместитель мэра российского города погиб на СВО

Фото: istock / jorgeantonio
Бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции во время боев за Авдеевку. Об этом информирует администрация города в официальном Телеграм-канале.
«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО», — сказано в сообщении.Отмечается, что экс-замглавы решил присоединиться к российским войскам, не имея боевого опыта и армейской службы.
Ранее сообщалось, что пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ
В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»
Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город
Алина Юрчак