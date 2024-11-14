Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал во время обстрела ЛНР украинской армией

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Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал при обстреле ЛНР армией Украины, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Рамин Агаев находился в Кременной. Там он контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, которые пострадали от боевых действий. Когда Вооружённые силы Украины начали обстреливать город, заместитель министра ЖКХ Астраханской области находился на улице Чайковского.
В результате обстрела Рамин Агаев получил минно-взрывную травму и ссадину на левой стопе. Лечение чиновник продолжит амбулаторно.
Ранее стало известно, что два бойца Вооружённых сил Российской Федерации почти сутки отбивали атаки превосходящих сил армии Украины. Российские военные закрепились в подвале деревянного дома. Бойцы ВСУ применяли против них отравляющий газ, но это не дало результата.
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В результате обстрела Рамин Агаев получил минно-взрывную травму и ссадину на левой стопе. Лечение чиновник продолжит амбулаторно.
Ранее стало известно, что два бойца Вооружённых сил Российской Федерации почти сутки отбивали атаки превосходящих сил армии Украины. Российские военные закрепились в подвале деревянного дома. Бойцы ВСУ применяли против них отравляющий газ, но это не дало результата.
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Ольга Енгалычева