Вашингтон выделил 1,3 миллиарда долларов на ремонт истребителей F-35

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Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II. Эти самолеты стоят на вооружении США и их союзников, что делает программу поддержки международной.
Соглашение предусматривает ремонт двигателей, обеспечение запчастями, инженерную и программную поддержку, обновления технической документации, управление безопасностью и обучение персонала.
Корпорация также займется модернизацией программного обеспечения для улучшения эксплуатации истребителей пятого поколени, передает РИА Новости. Контракт стал дополнением к ранее заключенному соглашению, и его объем значительно расширяет текущие обязательства Raytheon Technologies, включая обслуживание двигателей Pratt and Whitney Military Engines.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.
«Радио 1» уже сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Также читайте о том, как американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.
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Корпорация также займется модернизацией программного обеспечения для улучшения эксплуатации истребителей пятого поколени, передает РИА Новости. Контракт стал дополнением к ранее заключенному соглашению, и его объем значительно расширяет текущие обязательства Raytheon Technologies, включая обслуживание двигателей Pratt and Whitney Military Engines.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.
«Радио 1» уже сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Также читайте о том, как американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.
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Мария Моисеева