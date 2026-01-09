«Затевается битва за Донбасс»: Военэксперт высказался о продвижении ВС РФ

09 января 2026, 20:51

Военэксперт Дандыкин: основные силы ВСУ сосредоточены под Купянском

Фото: Istock/gorodenkoff

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ сейчас не могут сдерживать все части ВС РФ. Он считает, что начинается битва за полное освобождение Донбасса.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин подчеркнул, что Вооружённые силы Украины сосредоточили все основные силы на Купянском направлении, где идут интенсивные бои.

«Это для них принципиально важно. На остальные направления, в том числе на Константиновку, не хватает сил. Константиновка — это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому с её освобождением у нас появляются большие перспективы по продвижению вперёд», — пояснил эксперт.