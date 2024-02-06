«Овладел страх»: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине

Граждане Украины запаниковали после слов президента Владимира Зеленского о новой мобилизации. Глава Незалежной заявил, что для продолжения конфликта с Россией необходимо мобилизовать полмиллиона человек. Об этом пишет польское издание Polityka.
«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — сказано в материале.Как отмечает украинский лидер, такой просьбой якобы обратился генштаб украинской армии.
Читайте также:
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка
Алина Юрчак