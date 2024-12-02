Стало известно, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ

Фото: istockphoto/yucelyilmaz
За прошедшую неделю от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 55 мирных жителей России, включая 10 погибших, среди которых был один несовершеннолетний, и 45 раненых, включая двух детей.
Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Согласно еженедельному докладу, украинские силы выпустили по гражданским объектам на российских территориях не менее 1305 боеприпасов, большая часть которых — западного производства.
Особое внимание уделено Херсонской области, где зафиксировано свыше четверти всех ударов, нанесённых по гражданским объектам в зоне боевых действий. Только в этой области было выпущено не менее 400 боеприпасов, преимущественно по населённым пунктам Алёшки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха.
Кроме артиллерийских обстрелов, увеличилась активность дронов, включая FPV и самолётного типа. Наибольшее число инцидентов с беспилотниками отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что при атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения. «Радио 1» также сообщало, что 1 декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок.
В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска. Детали события читайте в нашем материале.
Читайте также:
Силы ПВО успешно ликвидировали БПЛА ВСУ над Брянской областью
Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР
МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому
Особое внимание уделено Херсонской области, где зафиксировано свыше четверти всех ударов, нанесённых по гражданским объектам в зоне боевых действий. Только в этой области было выпущено не менее 400 боеприпасов, преимущественно по населённым пунктам Алёшки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха.
Кроме артиллерийских обстрелов, увеличилась активность дронов, включая FPV и самолётного типа. Наибольшее число инцидентов с беспилотниками отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что при атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения. «Радио 1» также сообщало, что 1 декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок.
В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска. Детали события читайте в нашем материале.
Читайте также:
Силы ПВО успешно ликвидировали БПЛА ВСУ над Брянской областью
Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР
МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому
Мария Моисеева