Зеленский озвучил условие для проведения выборов на Украине

24 сентября 2025, 02:52

Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Владимир Зеленский

Выборы президента Украины состояться, если в стране установится режим прекращения огня. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в беседе с Fox News.





По его словам, для проведения выборов необходима безопасность, поддержку которой должны обеспечить «партнеры».





«Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы» — заявил Зеленский.