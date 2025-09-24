Зеленский озвучил условие для проведения выборов на Украине
Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине
Выборы президента Украины состояться, если в стране установится режим прекращения огня. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в беседе с Fox News.
По его словам, для проведения выборов необходима безопасность, поддержку которой должны обеспечить «партнеры».
«Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы» — заявил Зеленский.
С начала специальной военной операции на Украине действует военное положение, которое киевский режим использует в качестве причины отказа от проведения президентских и парламентских выборов. Первые были запланированы на конец октября 2023 года. Главу государства украинцы должны были выбирать в марте 2024 года.