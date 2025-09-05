Фицо после встречи с Зеленским: верим в скорое завершение конфликта на Украине

05 сентября 2025, 18:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине. Об этом он заявил после переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде .





Трансляцию с совместной пресс-конференции лидеров стран вел словацкий телеканал ТА-3. На ней Фицо высказался, что надеется на скорую нормализацию отношений с Россией.





«Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются», — сказал Фицо.