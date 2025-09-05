Фицо после встречи с Зеленским: верим в скорое завершение конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что верит в скорое завершение конфликта на Украине. Об этом он заявил после переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде .
Трансляцию с совместной пресс-конференции лидеров стран вел словацкий телеканал ТА-3. На ней Фицо высказался, что надеется на скорую нормализацию отношений с Россией.
«Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются», — сказал Фицо.
Напомним, что премьер провел встречу с Зеленским, на которой помимо Фицо присутствовали министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар. С украинской стороны был как Зеленский, так и премьер-министр страны Юлия Свириденко.
Переговоры с главой киевского режима Фицо провел после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.