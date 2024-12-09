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На Украине самая высокая смертность и самая низкая рождаемость в мире, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на нардепа Верховной рады Викторию Вагнер.
По информации украинского Минюста, на которые опирается депутат, в этом году в период с января по июнь родилось свыше 87 тысяч человек, а умерло более 250 тысяч.
Парламентарий резюмировала, что сегодня смертность в украинской республике практически в три раза превышает рождаемость.
Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, какие действия Владимира Зеленского выглядят смехотворно. Подробности можно прочесть в материале «Радио 1».
Кроме того, известно, какой населенный пункт освободили бойцы ВС РФ.
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Парламентарий резюмировала, что сегодня смертность в украинской республике практически в три раза превышает рождаемость.
Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, какие действия Владимира Зеленского выглядят смехотворно. Подробности можно прочесть в материале «Радио 1».
Кроме того, известно, какой населенный пункт освободили бойцы ВС РФ.
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Никита Кротов