Зеленского призвали готовить законы для проведения выборов

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Украинское законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета». По словам политика, первые послевоенные выборы должны быть полностью легитимными и вызывать доверие населения. Существующие вызовы в плане их проведения диктуют необходимость проведения широкого общественного обсуждения, подчеркнула Шуляк.
По мнению политика, нужно провести дополнительные исследования возможностей использования альтернативных форм голосования на будущих выборах. Она считает, что уровень доверия к почтовому голосованию или голосованию через интернет крайне невысок. Глава партии «Слуга народа» также подчеркнула недопустимость какого-либо принуждения избирателей к голосованию.
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Александр Бойцов