Жена издевалась над детьми и посылала видео мужу на СВО

17 сентября 2026, 11:27

В Башкирии мать издевалась над детьми и посылала видео мужу на СВО

Фото: istockphoto/blinow61

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по факту жестокого обращения с детьми. Об этом сообщили в городской прокуратуре, пишет «Лента.ру».