Жена издевалась над детьми и посылала видео мужу на СВО
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по факту жестокого обращения с детьми. Об этом сообщили в городской прокуратуре, пишет «Лента.ру».
Основанием для расследования стали результаты прокурорской проверки, в ходе которой установили, что женщина издевалась над двумя малолетними дочерьми, причиняя вред их физическому и психическому здоровью. По данным ведомства, в августе 2025 года она избила младшую дочь в квартире, а также подожгла полотенце, чтобы напугать детей.
Происходящее она снимала на видео и отправляла ролики мужу, который находится в зоне проведения специальной военной операции. С супругом женщина начала бракоразводный процесс. После проверки инициировали процедуру изъятия детей из семьи и передачи их органам опеки.
Ранее российская воспитательница издевалась над детьми и поплатилась. Подробности — в нашем материале.
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