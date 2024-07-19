Жена мобилизованного украинца подожгла себя в знак протеста

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Украинка подожгла себя у здания суда в поселке Ракитное Киевской области из-за отказа в одобрении одобрить отсрочку от мобилизации ее супругу. Об этом информирует издание «Страна.ua» в Телеграм-канале.
По данным издания, семейная пара пыталась через суд добиться отсрочки от мобилизации, но получили отказ.
После происшествия женщину экстренно доставили в киевскую больницу, где медики констатировали ожоги 80% поверхности тела.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее датская журналистка рассказала о хаосе на улицах Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После происшествия женщину экстренно доставили в киевскую больницу, где медики констатировали ожоги 80% поверхности тела.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее датская журналистка рассказала о хаосе на улицах Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак