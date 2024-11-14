Женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по машине

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В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Привольем в Луганской народной республике произошел трагический инцидент — погибла женщина, а мужчина получил ранения и был госпитализирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой правительство ЛНР.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что на Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что на Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова