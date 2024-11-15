Житель Башкирии отправился на СВО вслед за братом-близнецом

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В Башкирии мужчина ушел на специальную военную операцию (СВО) вслед за своим братом-близнецом. Об этом информирует издание «Туймазинский вестник».
Сообщается, что он более двадцати лет служил в правоохранительных органах. На СВО мужчина служил в десантно-штурмовой бригаде. Его брат был призван на спецоперацию еще в 2022 году. Глава Иглинского района республики Гюзель Насырова отметила, что семья является ярким примером сплоченности и силы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что участник СВО из Чувашии пожаловался на незаконное увольнение после возвращения с фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова