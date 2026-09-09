Житель Башкирии сотрудничал с Украиной

09 сентября 2026, 17:22

ФСБ задержала башкирца в Уфе за сотрудничество с Украиной

Фото: istockphoto/Yingko

В Уфе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя 2003 года рождения по подозрению в тайном взаимодействии с иностранной разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.