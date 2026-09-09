Житель Башкирии сотрудничал с Украиной
В Уфе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя 2003 года рождения по подозрению в тайном взаимодействии с иностранной разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, молодой человек через зарубежный мессенджер установил контакт с представителем спецслужб Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество. Целью его действий, как утверждают в ФСБ, было оказание содействия иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление всех обстоятельств, имеющих значение для расследования.
Ранее россиянин стал молиться после прихода ФСБ. Подробности — в нашем материале.
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