Житель Энергодара погиб при атаке FPV-дрона ВСУ
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем телеграм-канале.
Украинский FPV-дрон ударил по одному из магазинов около 8:30 по московскому времени. Другие подробности трагедии не приводятся.
Мэр отметил, что это уже третий случай гибели мирных жителей в Энергодаре с начала года в результате ударов ВСУ. Он призвал население быть внимательным и осторожным.
Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области пострадал при атаке БПЛА. В этот момент он находился в своем доме в Алексеевском районе. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением.
