Житель Приморья поплатился за финансирование ВСУ и ФБК*

16 марта 2026, 19:24

Житель Приморья получил 14 лет лишения свободы за финансирование ВСУ и ФБК*

Приморский краевой суд приговорил жителя региона к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о финансировании ФБК* и ВСУ на общую сумму более 13 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Елена Оленева.