Житель Приморья поплатился за финансирование ВСУ и ФБК*
Приморский краевой суд приговорил жителя региона к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о финансировании ФБК* и ВСУ на общую сумму более 13 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Елена Оленева.
По ее словам, в понедельник суд признал подсудимого виновным по статьям о финансировании экстремистской деятельности и госизмене. Помимо основного наказания, ему назначили штраф в 150 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год и четыре месяца после отбытия срока. Также конфискуют сумму, эквивалентную перечисленным средствам.
Ранее Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Общая сумма присужденных компенсаций превысила 200 млн рублей. Пострадавшие указали на причинённый им физический и моральный вред, а компании заявили об имущественных убытках, понесённых из‑за последствий нападения.
Постановили взыскать деньги с фигурантов дела в солидарном порядке — то есть выплата компенсаций возлагается на всех обвиняемых совместно.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация