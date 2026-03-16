Житель Приморья поплатился за финансирование ВСУ и ФБК*

Достижения.рф

Житель Приморья получил 14 лет лишения свободы за финансирование ВСУ и ФБК*
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Приморский краевой суд приговорил жителя региона к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о финансировании ФБК* и ВСУ на общую сумму более 13 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Елена Оленева.



По ее словам, в понедельник суд признал подсудимого виновным по статьям о финансировании экстремистской деятельности и госизмене. Помимо основного наказания, ему назначили штраф в 150 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год и четыре месяца после отбытия срока. Также конфискуют сумму, эквивалентную перечисленным средствам.

Ранее Второй Западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Общая сумма присужденных компенсаций превысила 200 млн рублей. Пострадавшие указали на причинённый им физический и моральный вред, а компании заявили об имущественных убытках, понесённых из‑за последствий нападения.

Постановили взыскать деньги с фигурантов дела в солидарном порядке — то есть выплата компенсаций возлагается на всех обвиняемых совместно.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0