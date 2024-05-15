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Житель Семеновки рассказал, как пьяные солдаты ВСУ убивали друг друга

Житель Семеновки: пьяные бойцы ВСУ часто убивали и калечили друг друга
15 мая 2024, 04:57
Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Пьяные военнослужащие украинской армии убивали и калечили друг друга в Семеновке. Об этом рассказал местный житель Сергей изданию РИА Новости.
Как утверждает собеседник агентства, боевики ВСУ в невменяемом состоянии управляли военной техникой.

«Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый», — рассказал Сергей.


Помимо этого, он рассказал про случаи убийства «своих». Он рассказал про ситуацию, когда после одиночного стрелкового огня по позициям украинских войск прилетали мины или снаряды ствольной артиллерии ВСУ, из-за чего были жертвы среди военных. И только потом военные начинали разбираться.

«Кто-то кричит по рации: «Куда вы стреляете — это наши», — рассказал жители Семеновки.

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#танки
#жители
#человек
#новости
#всу
#жертвы
В Белгороде прогремело множество взрывов
Сери я взрывов прогремела в Белгороде на фоне ракетной опасности
15 мая 2024, 04:47

Фото: istock / aapsky

Несколько взрывов прогремело в Белгороде во время ракетной опасности в ночь на среду, 15 мая. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента.
Региональный оперативный штаб в Телеграм-канале сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен сигнал ракетной опасности.

Кроме того, вечером 14 мая в Белгороде и Белгородском районе 16-й раз за сутки запускали сирену ракетной опасности.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь.

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#ночь
#оперштаб
#белгородская область
#взрыв
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Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь
Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
15 мая 2024, 04:11

Фото: istock / vadimrysev

Средства противовоздушной обороны отразили массовую воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
Он добавил, что тип ракет, которыми была совершена атака, уточняется.

«В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе», — написал глава города.
Информации о пострадавших на данный момент нет.

Губернатор предупредил граждан, что в городе могут находиться не сдетонировавшие суббоеприпасы. Развожаев призвал местных жителей не приближаться к обломкам ракет и сообщать об их обнаружении в 112.

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#губернатор
#севастополь
#ракеты
#всу
#вс рф
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Над акваторией Севастополя и в районе аэродрома Бельбек сбиты ракеты
Развожаев: около Севастополя и у аэродрома «Бельбек» сбили несколько ракет
15 мая 2024, 02:43

Фото: istock / bpawesome

Силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет ВСУ ад акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе работает система ПВО. Помимо этого, движение по Крымскому мосту временно остановлено.

«Военные продолжают отражать атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». Все городские службы приведены в состояние боевой готовности», — написал губернатор.
Ранее Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#движение
#военные
#всу
#пво
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В Севастополе работают системы ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО
15 мая 2024, 02:13

Фото: istock / chameleonseye

Средства ПВО работают на территории Севастополя. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своём Телеграм-канале.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сообщил он.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#движение
#военные
#сво
#пво
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Генштаб ВСУ объяснил перемещение своих военных под Волчанском
Котенок: ВСУ вынужденно переместились на более выгодные позиции под Волчанском
15 мая 2024, 00:04

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил об отходе украинских формирований на отдельных участках в районе Волчанска и Лукьянцев в Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Телеграм-канале.
«Подается как тактическое отступление», — написал военкор.
До этого сообщалось, что российская армия освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так Россия хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.

Офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. Вместе с этим, ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.

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ВСУ посыпались: ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

#всу
#харьковская область
#военкор
#россия
#армия
#сво
#вс рф
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По всей Украине ввели аварийные отключения света
«Укрэнерго»: аварийные отключения света введены во всех областях Украины
14 мая 2024, 23:19

Фото: istock / vladj55

Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света из-за серьезного дефицита в энергосистеме. Об этом информирует компания «Укрэнерго» в Телеграм-канале.
«С 21:00 до 24:00 (совпадает с мск) «Укрэнерго» вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — сказано в публикации энергетической компании.
До этого председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил почасовые графики отключения света на Украине из-за нехватки генерирующих мощностей.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#дефицит
#ограничения
#дмитрий песков
#всу
#рф
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Украинские каналы показали брошенные стройматериалы для укреплений
14 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных стройматериалов для укреплений.
Укрепления планировалось создать в Харьковской области. Один из кадров опубликовал Telegram-канал Deep State.

Там видны брошенные так называемые «зубы дракона» для инженерного заграждения местности. Отмечается, что именно такие элементы показывали в поездках Зеленского во время анонсированных строительных работ в Харьковской области.

Также демонстрируются фотографии с брошенными стройматериалами, которые уже под контролем ВС РФ.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит армии РФ продолжить успешное продвижение в южном направлении.

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Жителям Сумской области порекомендовали эвакуироваться
Власти Сумской области порекомендовали эвакуироваться проживающим у границы с РФ
14 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Kichigin

Власти Сумской области Украины призвали граждан, проживающих вблизи к границе с Россией, эвакуироваться. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
В настоящее время усилились обстрелы со стороны российских войск Белопольской общины. В связи с этим, жителям рекомендовали эвакуировать в 10-километровой зоне. В прошлом же году речь шла только о пяти километрах, подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, в настоящее время из Сумской области уже эвакуировались свыше 12,5 тысяч жителей, среди которых порядка двух тысяч детей.

Ранее появилась информация, власти региона объявили добровольную эвакуацию в Белопольской и Ворожбянской общинах. Пока что речи об обязательной эвакуации жителей не идёт.

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#эвакуация
#жители
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Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Ходорковский* посетовал на ненависть от украинцев из-за нежелания воевать за РДК
14 мая 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки, подобные «Русскому добровольческому корпусу»**. Об этом сообщает Time.
По словам Ходорковского*, для многих граждан Украины он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство. Он отметил, что не замечает, чтобы украинцы уважали его «старания» по критике российских властей.

Ходорковский* заключил, что ничего сильно не изменится, если он возьмет оружие.

Напомним, Михаил Ходорковский* в январе текущего года, по данным базы розыска МВД, повторно объявлен в розыск.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов
#россия
#мвд
#оружие
#розыск
#вооружение
#государство
#вс рф
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