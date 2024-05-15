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Пьяные военнослужащие украинской армии убивали и калечили друг друга в Семеновке. Об этом рассказал местный житель Сергей изданию РИА Новости.
Как утверждает собеседник агентства, боевики ВСУ в невменяемом состоянии управляли военной техникой.
Помимо этого, он рассказал про случаи убийства «своих». Он рассказал про ситуацию, когда после одиночного стрелкового огня по позициям украинских войск прилетали мины или снаряды ствольной артиллерии ВСУ, из-за чего были жертвы среди военных. И только потом военные начинали разбираться.
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«Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый», — рассказал Сергей.
Помимо этого, он рассказал про случаи убийства «своих». Он рассказал про ситуацию, когда после одиночного стрелкового огня по позициям украинских войск прилетали мины или снаряды ствольной артиллерии ВСУ, из-за чего были жертвы среди военных. И только потом военные начинали разбираться.
«Кто-то кричит по рации: «Куда вы стреляете — это наши», — рассказал жители Семеновки.
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Алина Юрчак