Жители Сочи и Туапсе проснулись от взрывов над морем

06 октября 2025, 06:10

SHOT: В районе Туапсе и Сочи произошло не менее 10-15 взрывов

Фото: iStock/irontrybex

В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По данным очевидцев, со стороны Черного моря в районе Туапсе прозвучало от десяти до пятнадцати взрывов. Мощные хлопки также были слышны вблизи поселка Лазаревское под Сочи. ​Подобный шум длится уже более двух часов.





«Видны вспышки в небе, предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные дроны на подлёте. Местные власти попросили жителей укрыть в безопасном месте без окон», — отмечается в материале.