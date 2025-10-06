Жители Сочи и Туапсе проснулись от взрывов над морем
SHOT: В районе Туапсе и Сочи произошло не менее 10-15 взрывов
В районе Сочи и Туапсе прогремели взрывы. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По данным очевидцев, со стороны Черного моря в районе Туапсе прозвучало от десяти до пятнадцати взрывов. Мощные хлопки также были слышны вблизи поселка Лазаревское под Сочи. Подобный шум длится уже более двух часов.
«Видны вспышки в небе, предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные дроны на подлёте. Местные власти попросили жителей укрыть в безопасном месте без окон», — отмечается в материале.Ранее сообщалось, что около 03:35 ночи над северной частью Дзержинска и пригородом Нижнего Новгорода раздалась серия взрывов. Официальной информации о причинах громких звуков и возможных последствиях на земле пока не поступало.