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Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области

Губернатор Руденя: в Торопце работают все службы и инфраструктура
18 сентября 2024, 14:58
Фото: iStock/Dmitrii Tishchenko

Фото: iStock/Dmitrii Tishchenko

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что эвакуированные из-за атаки беспилотников жители Торопца могут вернуться в город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома», — отметил губернатор.

По его словам, в городе работает вся инфраструктура и коммунальные службы. Кроме того, он выразил благодарность администрации Торопецкого округа и сотрудникам коммунальных служб.



Ночью власти Тверской области сообщили об отражении массовой атаки дронов ВСУ в Торопце, произошло падение обломков БПЛА. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Власти решили частично эвакуировать местных жителей и организовали горячую линию. Детские сады Западнодвинского муниципального округа временно закрыты, а школы перешли на дистанционное обучение.

Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Десантники ВС РФ устроили засаду боевикам ВСУ в Курской области
18 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ, уничтожив технику и группы боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что на одном из участков направления десантникам совместно с операторами ударных дронов и расчётами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) удалось устроить засаду украинским военным и полностью разгромить их вместе с военной техникой.

В оборонном ведомстве сообщили, что в результате работы бойцов ВДВ удалось уничтожить мотовездеход ВСУ с экипажем, боевую машину (БМП) пехоты, бронеавтомобиль, поставленный западными союзниками, а также поразить и обездвижить БМП с личным составом в броне.

Также расчётом ПТРК был нанесён точный удар управляемой ракетой, уничтоживший украинский грузовой автомобиль, который вёз боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Перевозимый в нём боекомплект сдетонировал при попадании ракеты, в результате чего взорвалась вся машина вместе с водителем и пассажиром.

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Украина выдала удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку ВС РФ
18 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/RamonCast

Украина представила как атаку ВС РФ удар по парку Юрьева в Харькове, куда упала украинская зенитная управляемая ракета. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что 31 августа украинская система противовоздушной обороны (ПВО) случайно выпустила зенитную управляемую ракету, которая нанесла удар по гражданским объектам около парка Юрьева в Харькове.

В результате киевский режим принял решение переложить ответственность на российскую сторону, обвинив её в этом ударе и гибели мирных жителей.

В ночь на 1 сентября сотрудники ЖКХ закрыли центральную часть парка, убрали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детских площадках. А на следующий день власти выступили с заявлением о том, что ВС РФ якобы произвели удар по гражданской инфраструктуре.

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«Рыбарь» опубликовал подробности удара по Торопцу в Тверской области
«Рыбарь»: целью удара ВСУ по Торопцу стало хранилище российских ракет
18 сентября 2024, 14:50

Фото: iStock/dzika_mrowka

Ночью ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по различным объектам на территории России. Одной из целей стал арсенал в городе Торопец в Тверской области стал огромный склад боеприпасов. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
По данным канала, украинская атака привела не только к пожару, но к частичной эвакуации населения.

«Взрывы на складах такой мощности, что были зафиксированы системами мониторинга землетрясений. Первые толчки магнитудой 2,8 балла были зафиксированы в 3:56, последующие семь были слабее, от 2 до 2,8 баллов», — говорится в сообщении.

Кроме того, автор сослался на некий репортаж от 2018 года, в котором утверждалось, что на данном складе будет организована система хранения ракет, отвечающая «самым высоким мировым стандартам».

Напомним, из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.

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Появилось видео последствий атаки украинских БПЛА на Торопец в Тверской области
18 сентября 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Standart

В городе Торопце Тверской области повреждены десятки жилых домов. Сейчас там тушат пожар на месте падения обломков украинских беспилотников.
Очевидцы сняли видео с места атак дронов ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. На представленном ролике можно увидеть многоэтажный дом с выбитыми стёклами в окнах и искорёженными рамами. Отлетевшие после взрыва обломки разбросаны по земле.

«У бабушки раму тоже снесло... Жесть», — говорит за кадром автор видео.

Из-за возникших пожаров глава Тверской области Игорь Руденя поручил организовать частичную эвакуацию жителей города. По распоряжению губернатора их перевезли в пункты временного размещения.

Во время атаки БПЛА ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Серьёзных ранений, к счастью, удалось избежать: у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы.

А военкор Юрий Котенок опубликовал в своём телеграм-канале кадры самого ночного взрыва. На видеозаписи можно увидеть огромное грибовидное огненное облако и даже ​Порядка 20 человек пострадалито, как расходится взрывная волна из-за обилия дыма.





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ВС РФ поразили объекты энергетики и аэродромную инфраструктуру ВСУ
18 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России нанесла групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ и объектам энергетики Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что под российский удар также попала аэродромная инфраструктура противника и цех сборки беспилотников. Кроме того, ВС РФ нанесли удары на поражение вражеской живой силы и боевой техники в 138 районах.

Ранее также сообщалось, что над правым берегом Днепра в Херсонской области расчет ЗРК «Бук-М2» из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет.

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Нахабинская гимназия будет носить имя погибшего на СВО выпускника Александра Водопьянова
Нахабинская гимназия будет носить имя погибшего на СВО выпускника
18 сентября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нахабинской гимназии №4 присвоено имя её выпускника, Героя России Александра Водопьянова, погибшего в зоне спецоперации.
Об этом объявил губернатор Московской области Андреем Воробьёв.

Семья бойца вместе с губернатором и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым открыла мемориальную доску на здании гимназии в Красногорске. В церемонии также участвовала депутат Госдумы Алла Полякова.

Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» родителям, бабушке и сестре Водопьянова. Указом президента за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту посмертно было присвоено звание Героя России.
«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, гордимся вашим сыном! В Московской области дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Он проходил подготовку в одной из них. Эти подразделения выделяются в отдельный ранг. Там особые задачи, особый профессионализм. Там те, кто всю свою жизнь посвящает защите Родины. Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил учителей и ребят за то, что оно проявили инициативу, и с сегодняшнего дня школа будет носить имя Александра.
«Молодой парень, офицер, сын, футболист, друг, который учился в этих классах, любил и изучал физику, математику, жил своей обыкновенной мирной жизнью. Низкий поклон Александру, он – наш герой!», – добавил губернатор.
В Нахабинской гимназии Саша учился с 1 класса, увлекался спортом, играл в футбол. В составе юношеского ФК «Зоркий» стал чемпионом Московской области. Офицером мальчик мечтал стать с детства, так как перед глазами у него был пример отца.

На СВО Александр ушел в январе этого года. 22 мая в Херсонской области группа под командованием Водопьянова столкнулась с засадой диверсионной группы противника. Даже получив смертельное ранение, он один продолжил ближний бой. Это дало возможность его ребятам отойти.

Имя Александра носит уже кабинет математики - в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Там сейчас стоит «Парта Героя», а также появился уголок, посвященный Саше, где хранятся его личные вещи - школьный дневник, футболка защитника футбольного клуба «Зоркий» Водопьянова, фуражка, тельняшка и часы.

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#нахабино
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Порядка 20 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Торопец
18 сентября 2024, 12:22

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Порядка 20 человек получили осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на Торопец Тверской области, в том числе трое детей. Об этом пишет Mash.
По данным издания, у всех пострадавших порезы и ушибы, при этом серьезно никто не ранен. Местные жители сообщают, что во многих домах выбиты окна, а над городом висит дым.

В настоящий момент из Торопца эвакуировано 7,5 тысяч человек. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.

Напомним, в городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на предприятии.

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Российские бойцы разбили отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК под Суджей
Боец «Аид»: ВС РФ разбили под Суджей отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК
18 сентября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бойцы российской армии разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение украинских сил специальных операций и отряд американской ЧВК Forward. Об этом сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они отправили 95-ю бригаду, мы и ее уничтожили», — рассказал «Аид».

По его словам, после уничтожения основных сил ВСУ украинское командование завело в Курскую область 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и другие подразделения. Тем временем из Угледара в российское приграничье передислоцируются еще 72-я бригада и 47-я механизированная бригада.

Также «Аид» рассказал, что в районе Суджи замечены силы специальных операций ВСУ, а также бойцы иностранных ЧВК, например, Forward. По его словам, это профессиональные обученные военные. Боец уточнил, что вновь прибывшие резервы уже понесли значительные потери.

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#военные
#вертолёт
#новости
#всу
#вс рф
#чвк
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Энергодар пострадал от артобстрела: повреждены высоковольтные линии электропередачи
В Энергодаре повреждены две высоковольтные ЛЭП при обстреле ВСУ
18 сентября 2024, 11:29

Фото: istock/pedrosala

Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в результате обстрела артиллерии ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Эдуард Сеновоз, пишет ТАСС.
Помимо этого, он сообщил, что удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара приняли системный характер. Боевики при атаках, по его словам, используют весь спектр беспилотных средств и артиллерии. Кроме этого, мэр рассказал, что в среду было зафиксировано более 10 прилетов дронов ВСУ, из которых основная часть была сбита.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что за ночь в четырех районах Смоленской области были сбиты и подавлены 9 БПЛА Вооруженных сил Украины. К счастью, пострадавших и разрешений нет.

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