Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что эвакуированные из-за атаки беспилотников жители Торопца могут вернуться в город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома», — отметил губернатор.
По его словам, в городе работает вся инфраструктура и коммунальные службы. Кроме того, он выразил благодарность администрации Торопецкого округа и сотрудникам коммунальных служб.
Ночью власти Тверской области сообщили об отражении массовой атаки дронов ВСУ в Торопце, произошло падение обломков БПЛА. На место происшествия прибыли все экстренные службы. Власти решили частично эвакуировать местных жителей и организовали горячую линию. Детские сады Западнодвинского муниципального округа временно закрыты, а школы перешли на дистанционное обучение.
Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова