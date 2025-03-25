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Жительница Суджи рассказала о намеренном разрушении домов силовиков боевиками ВСУ

Жительница Суджи: ВСУ поджигали дома силовиков в Курской области
Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

Боевики ВСУ намеренно поджигали дома сотрудников силовых структур в Судже Курской области. Об этом рассказала местная жительница Светлана, эвакуированная из города после его освобождения. Ее слова приводит ТАСС.
«Дома горели: во-первых, били по ним, во-вторых, поджигали их. По какому принципу они дома выбирали — не знаю, но обязательно они (ВСУ — ред.) поджигали дома полицейских, таможенников, пограничников», — рассказала женщина.

Она вспомнила, как боевики заходили в дома и по фото или форме понимали, кто там раньше жил. Жилье сотрудников силовых структур разрушали и даже убивали домашних животных.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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ВС РФ сдержали натиск ВСУ у села Поповка в Белгородской области, противник отошел
«Архангел Спецназа»: наскок ВСУ на белгородскую Поповку не увенчался успехом
25 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

По итогам минувшего дня российские бойцы смогли сдержать натиск ВСУ в районе села Поповка в Белгородской области, противник вынужден был вернуться на свои изначальные позиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».
«По итогу вчерашнего дня украинский наскок на Поповку не увенчался успехом. Наши бойцы-пограничники, несмотря ни на что, несмотря на попытки штурма 8-м полком ССО Украины, несмотря на удары дронов, сдержали натиск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом бою выжили все российские бойцы. Некоторые получили ранения, но их оперативно эвакуировали. При этом боевики отступили на те позиции, с которых прибыли.

Минувшей ночью ВСУ наносили артиллерийские удары по Поповке, а интенсивность атак вражеских ПБЛА указывает на то, что противник не оставит попыток атаковать село, чтобы закрепиться. Эти атаки будут проходить параллельно с атаками на Демидовку, где находится группа ВСУ, которая прячется в жилых домах. Штурмовики ВС РФ проводят операцию по зачистке местности.

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#остановка
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#вс рф
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Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время
25 марта 2025, 10:30

Фото: istockphoto / Supatman

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная сообщила, что кадровая программа «Герои Подмосковья» создана для поддержки участников СВО, желающих освоить новые профессии, получить образование и реализовать себя в гражданской сфере.
Власти региона отмечают, что военнослужащие, проявившие героизм и получившие ценный управленческий опыт в экстремальных условиях, должны иметь возможность применить свои навыки в мирное время. Именно для этого запущен проект «Герои Подмосковья», который помогает бойцам СВО построить карьеру в государственных и коммерческих структурах.

«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя "на гражданке", даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — подчеркнула Нагорная.

Программа уже привлекла 538 участников, из которых 257 — действующие бойцы спецоперации. Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Тестирование пройдёт с 1 по 29 мая, затем с 30 мая по 24 июня состоятся собеседования. Финалистов зачислят на программу 1 июля.

Обучение в формате очно-заочной профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Принять участие могут действующие и бывшие бойцы спецоперации, имеющие высшее образование и гражданство РФ. Обучение проводится бесплатно.

Лучшие выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.

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Житель Запорожья рассказал об отношении к демобилизованным солдатам ВСУ
Житель Запорожья: Большинство людей безразличны к демобилизованным ВСУ
25 марта 2025, 10:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем киевских властей, относятся с безразличием к демобилизованным военнослужащим ВСУ. Об этом рассказал местный житель, бывший сотрудник экстренных служб Виктор, его слова приводит ТАСС.
«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они (военнослужащие ВСУ — ред.) ездят в них бесплатно», — рассказал Виктор.

По его словам, большинство жителей равнодушны по отношению к демобилизованным ВСУ. И таких людей стало намного больше, чем в 2022 году. Тогда их еще жалели, а сейчас даже внимания не обращают, отметил мужчина.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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В Кашире поздравили с Днём рождения сына участника СВО
25 марта 2025, 10:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников поздравил с Днём рождения 12-летнего Максима, чей отец находится в зоне специальной военной операции. Мальчик учится в школе № 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В честь праздника Евгений Сергеевич подарил ему колонку и пожелал успехов в учёбе и творчестве. К поздравлениям также присоединился депутат Совета депутатов Каширы Сергей Сычёв.

Максим увлекается рисованием, особенно любит изображать пейзажи и портреты карандашом. В свободное время он слушает музыку, помогает маме и с удовольствием готовит. В будущем мечтает стать поваром.

Учителя школы отмечают его ответственность, доброжелательность и старательность. Максим легко находит общий язык с одноклассниками и проявляет большой интерес к учёбе.

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Остановка наступления в Курской области и удары по позициям ВСУ под Херсоном: последние новости СВО
25 марта 2025, 09:49

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские вооружённые силы продолжают демонстрировать успехи на ключевых направлениях специальной военной операции. В Курской области ВС РФ стремительно продвигаются в Пантелеймоновку, вытесняя украинские войска. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

На Сумском направлении ситуация остаётся напряжённой. В районе Поповки российский гарнизон продолжает удерживать свои позиции, несмотря на крайне сложные условия. В ночь с 24 на 25 марта противник предпринял несколько попыток сломить сопротивление, но безуспешно. В Демидовке также продолжаются ожесточённые бои. Украинская пехота регулярно пытается взять село под контроль, однако терпит поражение.

WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа
WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

На «Покровской дуге» российские войска не только остановили контрнаступление ВСУ, но и смогли перехватить стратегическую инициативу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска провели серию атак с использованием фугасных авиабомб, уничтожив склады с беспилотниками в населённых пунктах Отрадокаменка и Томарино. Также дрон-камикадзе ликвидировал лодку с десантом противника, которая пыталась высадиться на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать мирные сёла на левобережье: за сутки было зафиксировано 42 артиллерийских удара.

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Запорожкое направление

На Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районе Лобкового и Малых Щербаков, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ, которые перебросили сюда дополнительные резервы.


Купянское направление

На Купянском направлении российские войска ведут наступление на нескольких участках, добиваясь тактических успехов. Отмечено расширение подконтрольной территории в направлении Каменки, где со стороны Тополей российские силы продвинулись на одну лесополосу, усиливая давление на противника.

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Покровское направление

На Покровском фронте обстановка напоминает затяжную битву. Обе стороны вводят свежие резервы, но линия соприкосновения остаётся практически неизменной. На левом фланге украинские вооружённые силы предприняли неудачные попытки контратаковать к югу от Удачного. В районе Котлино российские войска сосредоточили усилия на укреплении своих тактических позиций.

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