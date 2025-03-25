Жительница Суджи рассказала о намеренном разрушении домов силовиков боевиками ВСУ

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Боевики ВСУ намеренно поджигали дома сотрудников силовых структур в Судже Курской области. Об этом рассказала местная жительница Светлана, эвакуированная из города после его освобождения. Ее слова приводит ТАСС.
«Дома горели: во-первых, били по ним, во-вторых, поджигали их. По какому принципу они дома выбирали — не знаю, но обязательно они (ВСУ — ред.) поджигали дома полицейских, таможенников, пограничников», — рассказала женщина.
Она вспомнила, как боевики заходили в дома и по фото или форме понимали, кто там раньше жил. Жилье сотрудников силовых структур разрушали и даже убивали домашних животных.
Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.
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Элина Позднякова