Живет на две страны, женился и ушел из Comedy Club: Вадиму Галыгину 49 лет. Как он живет сейчас, связь с Украиной

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)
Вадим Галыгин — белорусский и российский комик, который обрел популярность благодаря своему участию в шоу Comedy Club. 8 мая артисту исполняется 49 лет. Как он живет и что его связывает с Украиной, расскажет «Радио 1».
Вадим Галыгин: детство и юность
Вадим Галыгин родился 8 мая. Он родом из Белоруссии. После школы поступил в Минское военно-командное училище на артиллерийский факультет. Получив звание офицера, начал службу по контракту, но уже через год решил уйти в запас и посвятить себя творчеству — стал активно играть в КВН.
На протяжении нескольких лет он выступал в составе команды Белорусского государственного университета, с которой дважды побеждал в Высшей лиге — в 1999 и 2001 годах.
В 2005 году Галыгин присоединился к шоу Comedy Club, где выходил на сцену под псевдонимом Вадик Рэмбо Галыгин. Его партнёрами в номерах часто были Дмитрий Сорокин и Тимур Батрутдинов. Однако спустя два года артист покинул проект.
Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)
Развенчав слухи о конфликте с коллегами, он объяснил свой уход желанием реализовать собственные идеи, которые формат Comedy Club ограничивал. После этого он запустил авторские проекты — «Очень русское ТВ» и «Галыгин.РУ».
Как продюсер стал заметной фигурой после выхода комедии «Самый лучший фильм». Также он пишет музыку и регулярно появляется в эфире радио и телевидения как ведущий.
Карьера Галыгина и новые проекты
На сегодняшний день Вадим Галыгин продолжает сниматься и выступать в роли продюсера. В 2023 году на экраны вышел боевик «Командир» и сериал «Лето в горе» с его участием.
Одним из самых заметных проектов последних лет стал сериал «Короче, план такой» — история о хакерах-авантюристах, оказавшихся перед выбором: сесть в тюрьму или помочь государству. Галыгин выступил продюсером этой картины, отметив, что проект получился ироничным и динамичным.
«История эта про таких веселых авантюристов, которые занимались разными такими делишками, пока их не поставили перед выбором — заниматься этим в местах не столь отдаленных, шучу, ну примерно, или принести пользу своей стране. Соответственно, они сделали правильный выбор», — рассказал артист.
Также артист занялся спортивной индустрией: он стал сооснователем гоночной команды «АВТОБАН AIMOL», которая дебютировала в 2024 году на чемпионате России по дрифту RDS GP.
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На телевидении Галыгина можно увидеть в роли ведущего музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале, где он работает уже второй сезон. В новогоднюю ночь 2023 года он также стал одним из ведущих праздничного эфира.
Кроме того, артист ведёт подкаст «Анекдоты» в журнале «Подкаст.Лаб».
Личная жизнь Вадима Галыгина
Галыгин был дважды женат. Его первая супруга — белорусская модель Дарья Овечкина. Пара жила в Москве, где у них родилась дочь Таисия, однако брак распался.
Во второй раз артист женился на певице Ольге Вайнилович. Именно с ней, как признаётся сам Вадим, у него случилась любовь с первого взгляда. Спустя несколько дней после знакомства он предложил ей переехать в Москву, и с тех пор они вместе. У пары двое сыновей — Вадим и Иван.
«Всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: "Собирайся, поехали в Москву". И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей», — вспоминал Галыгин.
Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)
Отношение к политике и жизнь на два города
Вадим Галыгин предпочитает не высказываться публично о спецоперации. До её начала он сотрудничал с украинскими режиссёрами, в частности участвовал в съёмках комедии «Свидание в Вегасе», где говорил как на русском, так и на украинском языке. В 2022 году артист попал в санкционный список Украины — как и все участники летнего Кубка чемпионов КВН 2021 года, прошедшего в Ялте.
Артист уже более двух десятилетий живёт на две страны — Россию и Белоруссию. Он активно участвует в культурной жизни обеих стран и даже играет за артистическую футбольную сборную РБ «Арт-Старс». По его признанию, Москва дала ему карьеру и реализацию, но Белоруссия остаётся его родиной и местом, куда он стремится при любой возможности.
«Уже больше 20 лет живу на два города — в Минске и Москве. Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. Могу сказать, что моя любовь делится пополам между Белоруссией и Россией. Беларусь — это моя Родина. Прекраснейшая страна на свете. Поэтому я туда эмоционально тянусь в любое свободное время», — рассказал он в беседе с Aif.ru.
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