Живет на две страны, женился и ушел из Comedy Club: Вадиму Галыгину 49 лет. Как он живет сейчас, связь с Украиной

Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) долгое время оставался одним из самых узнаваемых артистов в России и Украине, зарабатывая миллионы на лёгкой и запоминающейся музыке. Однако всё изменилось в 2022 году. 8 мая певец отмечает 44-й день рождения. О том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».