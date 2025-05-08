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Живет на две страны, женился и ушел из Comedy Club: Вадиму Галыгину 49 лет. Как он живет сейчас, связь с Украиной

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Вадим Галыгин — белорусский и российский комик, который обрел популярность благодаря своему участию в шоу Comedy Club. 8 мая артисту ​исполняется 49 лет. Как ​он живет и что его связывает с Украиной, расскажет «Радио 1».

Вадим Галыгин: детство и юность


Вадим Галыгин родился 8 мая. Он родом из Белоруссии. После школы поступил в Минское военно-командное училище на артиллерийский факультет. Получив звание офицера, начал службу по контракту, но уже через год решил уйти в запас и посвятить себя творчеству — стал активно играть в КВН.

На протяжении нескольких лет он выступал в составе команды Белорусского государственного университета, с которой дважды побеждал в Высшей лиге — в 1999 и 2001 годах.

В 2005 году Галыгин присоединился к шоу Comedy Club, где выходил на сцену под псевдонимом Вадик Рэмбо Галыгин. Его партнёрами в номерах часто были Дмитрий Сорокин и Тимур Батрутдинов. Однако спустя два года артист покинул проект.

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Развенчав слухи о конфликте с коллегами, он объяснил свой уход желанием реализовать собственные идеи, которые формат Comedy Club ограничивал. После этого он запустил авторские проекты — «Очень русское ТВ» и «Галыгин.РУ».

Как продюсер стал заметной фигурой после выхода комедии «Самый лучший фильм». Также он пишет музыку и регулярно появляется в эфире радио и телевидения как ведущий.

Карьера Галыгина и новые проекты


На сегодняшний день Вадим Галыгин продолжает сниматься и выступать в роли продюсера. В 2023 году на экраны вышел боевик «Командир» и сериал «Лето в горе» с его участием.

Одним из самых заметных проектов последних лет стал сериал «Короче, план такой» — история о хакерах-авантюристах, оказавшихся перед выбором: сесть в тюрьму или помочь государству. Галыгин выступил продюсером этой картины, отметив, что проект получился ироничным и динамичным.

«История эта про таких веселых авантюристов, которые занимались разными такими делишками, пока их не поставили перед выбором — заниматься этим в местах не столь отдаленных, шучу, ну примерно, или принести пользу своей стране. Соответственно, они сделали правильный выбор», — рассказал артист.

Также артист занялся спортивной индустрией: он стал сооснователем гоночной команды «АВТОБАН AIMOL», которая дебютировала в 2024 году на чемпионате России по дрифту RDS GP.

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На телевидении Галыгина можно увидеть в роли ведущего музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале, где он работает уже второй сезон. В новогоднюю ночь 2023 года он также стал одним из ведущих праздничного эфира.

Кроме того, артист ведёт подкаст «Анекдоты» в журнале «Подкаст.Лаб».

Личная жизнь Вадима Галыгина


Галыгин был дважды женат. Его первая супруга — белорусская модель Дарья Овечкина. Пара жила в Москве, где у них родилась дочь Таисия, однако брак распался.

Во второй раз артист женился на певице Ольге Вайнилович. Именно с ней, как признаётся сам Вадим, у него случилась любовь с первого взгляда. Спустя несколько дней после знакомства он предложил ей переехать в Москву, и с тех пор они вместе. У пары двое сыновей — Вадим и Иван.

«Всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: "Собирайся, поехали в Москву". И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей», — вспоминал Галыгин.

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Отношение к политике и жизнь на два города


Вадим Галыгин предпочитает не высказываться публично о спецоперации. До её начала он сотрудничал с украинскими режиссёрами, в частности участвовал в съёмках комедии «Свидание в Вегасе», где говорил как на русском, так и на украинском языке. В 2022 году артист попал в санкционный список Украины — как и все участники летнего Кубка чемпионов КВН 2021 года, прошедшего в Ялте.

Артист уже более двух десятилетий живёт на две страны — Россию и Белоруссию. Он активно участвует в культурной жизни обеих стран и даже играет за артистическую футбольную сборную РБ «Арт-Старс». По его признанию, Москва дала ему карьеру и реализацию, но Белоруссия остаётся его родиной и местом, куда он стремится при любой возможности.

«Уже больше 20 лет живу на два города — в Минске и Москве. Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. Могу сказать, что моя любовь делится пополам между Белоруссией и Россией. Беларусь — это моя Родина. Прекраснейшая страна на свете. Поэтому я туда эмоционально тянусь в любое свободное время», — рассказал он в беседе с Aif.ru.

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ВСУ предприняли ещё одну попытку прорыва в Курскую область
08 мая 2025, 11:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в четверг с утра несколько групп общей численностью около 50 бойцов пытались перейти границу в районе посёлков Тёткино и Новый Путь – там же, где и в прошлые разы.

Боевики ВСУ следовали из Сумской области на тяжёлой технике, квадроциклах, мотоциклах и пешком. Российские войска не допустили прорыва границы, ликвидировав колонну техники и живую силу противника. В настоящее время проводится финальная зачистка.

Напомним, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Тёткино и Новый путь уже четвёртый день подряд. За это время украинская армия потеряла уже свыше 130 человек личного состава.

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#всу
#курская область
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#вс рф
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#военная техника
#военные
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«Мы ничего не боимся»: глава Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
08 мая 2025, 11:26

Владимир Зеленский

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, прибывшим в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политик, который также прибыл в российскую столицу, отметил в беседе с RT, что лидеры зарубежных государств приехали в Россию, поскольку считают такой шаг правильным, ничего не боятся и верят в то, что делают.

Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский отказался придерживаться объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы. Глава киевского режима добавил, что не гарантирует безопасность прибывшим в Россию иностранным политикам.

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#владимир зеленский
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#конфликт
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В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира
Рогов: Украины пытается впарить России неприемлемую формулу урегулирования
08 мая 2025, 10:14

Фото: iStock/3dmitry

Украина пытается «впарить» России неприемлемую формулу мирного урегулирования. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Таким образом политик прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня с возможностью продления и отвода войск на 15 километров от линии боевого соприкосновения с обеих сторон.

Рогов подчеркнул, что предлагаемые Украиной условия являются не перемирием и тем более не миром, а лишь «передышкой для режима Зеленского».

Россия не пойдёт на очередные попытки обмана на непонятных условиях и будет продолжать требовать устойчивого мира, отметил чиновник.

Также Рогов назвал Келлога лоббистом украинской позиции, чего спецпосланник американского лидера, по его словам, и не скрывает.

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#сша
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#владимир рогов
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Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию
Депутат Рады Гончаренко*: Украина негласно присоединилась к перемирию с Россией
08 мая 2025, 10:00

Фото: iStock/alzay

Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
Парламентарий подчеркнул, что власти Украины молчат и не комментируют введение ограничительных мер, однако подобное указание получили ВСУ.

В результате отмечается, что Киев «негласно» присоединился к перемирию, которое объявил президент России Владимир Путин 28 апреля. Оно будет действовать на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а именно, до полуночи с 10 на 11 мая.

Напомним также, что 3 мая Владимир Зеленский отверг предложение Путина и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на парад в Москву.

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Запрет на въезд в Россию, конфликт с Тимати и отношения с Каменских: певцу Потапу 44 года, как сейчас живет артист
08 мая 2025, 10:00

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) долгое время оставался одним из самых узнаваемых артистов в России и Украине, зарабатывая миллионы на лёгкой и запоминающейся музыке. Однако всё изменилось в 2022 году. 8 мая певец отмечает 44-й день рождения. О том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Потапа: детство и юность


Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в Киеве. С ранних лет родители готовили его к спортивной карьере: мама работала тренером, отец — военнослужащим. Потап успешно занимался плаванием и к 15 годам получил звание мастера спорта. Но, несмотря на спортивные успехи, музыка привлекала его куда сильнее. Уже в 13 лет он начал сочинять первые песни.

После школы Потап поступил в Киевский университет физического воспитания, параллельно выступая в КВН и проявляя творческие таланты. Позже он получил степень магистра экономических наук в Киевском экономическом университете.

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Однако музыка оставалась его настоящей страстью: Потап писал песни, делал аранжировки и участвовал в проектах, не обращая внимания на скромные доходы.

Начало музыкальной карьеры


Свою первую группу Потап собрал в 1997 году — увлёкся хард-роком, хотя в моде был рэп. Спустя несколько лет, в 2003-м, он выпустил дебютный сольный альбом «На своей волне, или Ано канешно потомушо шож», постепенно завоёвывая популярность на украинской сцене.

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Дуэт «Потап и Настя»


Прорывной момент наступил в 2006 году, когда Потап познакомился с молодой певицей Настей Каменских.

Их первая совместная песня мгновенно стала успешной, а в 2007-м дуэт стал лауреатом фестиваля «Новые песни о главном» с хитом «Не пара». Через год они выпустили дебютный альбом «Не пара», а в 2009 году — новый диск «Не люби мне мозги», включивший такие хиты, как «На районе», «Новый год», «Чипсы, чиксы, лавандос».

Настоящий взрыв популярности произошёл после выхода «Чумачечей весны» в 2009 году — песня покорила все хит-парады.

Позднее они выпустили альбом «Всё пучком», получивший премию «Золотой граммофон». Вслед за этим вышли треки «Уди Уди», «Ядовитая любовь» и «Кончиками пальцев», где проявилась лирическая сторона дуэта.

По словам Потапа, несмотря на лёгкость текстов, песни создавались тщательно, чтобы «аудитория запоминала их на подсознательном уровне».

Продюсерская работа Потапа


Потап не ограничился одним проектом: он основал продюсерский центр MOZGI Entertainment. Он писал сценарии клипов, был режиссёром и вдохновителем для многих.

Из-за роста продюсерских проектов появились слухи о распаде дуэта с Настей.

«Мы стали уже немного пробуксовывать, какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это всё с баяном. Поэтому мы решили: посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться, и с чем вернуться», — объяснил артист.

Настя начала сольную карьеру под псевдонимом NK, а Потап сосредоточился на проекте «Потап и его команда», ориентированном на рэп.

Личная жизнь Потапа: развод и брак с Каменских


В середине 2000-х Потап женился на Ирине Горовой, с которой вместе руководил MOZGI Entertainment. В 2008 году у пары родился сын Андрей.

Несмотря на крепкий союз, в 2014 году Потап и Горова развелись, сохранив тёплые отношения и деловое партнёрство.

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Отношения Потапа и Насти Каменских долгое время держались в секрете. Официально о своём романе они сообщили лишь в 2019 году и сыграли свадьбу. По словам очевидцев, бывшая жена Потапа приняла их союз и даже присутствовала на торжестве.

После 2022 года Потап с Настей уехали в Европу. Певец столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: он перенёс коронавирус, отит и синдром Рамсея-Ханта, вызвавший паралич половины лица.

Позже он вернулся на Украину и начал активно заниматься волонтёрством.

Конфликты и отношение к СВО


С начала 2022 года Потап активно выступал против СВО, что вызвало волну критики в России.

Он вступил в публичный конфликт с рэпером Тимати и сделал громкое заявление о поддержке Украины.

«Я не общаюсь с этим человеком. Моё дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно», — сказал певец.

В результате Потапу и Насте запретили въезд в Россию на 50 лет.

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram* / realpotap)

«Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил её и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявлял Потап.

Однако в 2023 году Потап смягчил тон.

«Любой хейт делает так, что мы поворачиваемся спиной друг к другу. Вместо того, чтобы доверять друг другу, мы становимся слабыми», — отметил певец.

Тем не менее, российская общественность не спешит прощать артиста.

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