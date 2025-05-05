Жизнь на три страны, обман украинских пограничников и съемки за рубежом: что Антон Пампушный говорил о покинувших РФ артистах?

Антон Пампушный (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)
Актера Антона Пампушного многие знают по фильмам «Экипаж», «Дворец» и «Защитники». 5 мая артист отмечает 42-летие. О съемках за рубежом, обмане украинских пограничников и жизни на три страны — в материале «Радио 1».
Биография и съемки в киноАнтон Пампушный появился на свет в 1982 году в городе Астана, Казахстан. После окончания средней школы будущий актер поступил в Торгово-экономический колледж. По специальности он практически не трудился — поехал в Москву поступать в театральный вуз. В 2007 году Пампушный стал выпускником Школы-студии МХАТ. А в 2011 году Антон окончил и факультет режиссуры игрового кино ВГИКа.
Пампушный дебютировал в кино в 2005 году в фильме «Александр. Невская битва». Еще Пампушный снимался в лентах «Трудная», «Джек Райан», «Бедная LIZ», «Жизнь после жизни», «Пингвин нашего времени», «Экипаж», «Защитники», «Балканский рубеж», «Друг на продажу», «Магистраль» и иных.
Всего фильмография Пампушного насчитывает больше 40 работ.
Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Кома»)
Личная жизнь Антона ПампушногоЛичная жизнь актера сложилась счастливо и гармонично. Антон заключил брак с актрисой Моникой Госсман. По национальности она немка, но появилась на свет в Казахстане. Пара впервые встретилась во время учебы во МХАТе.
Влюбленные поженились в Дании. Живут на несколько стран — Госсман играет в немецком театре и преподает актерское мастерство в США, в то время как Пампушный снимается в России.
Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и бесчисленные измены: актеру Юрию Назарову 88 лет, как он живет сейчас
В 2017 году у супругов появился сын Винсент-Эдвард.
«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — признавалась Госсман.
Со слов Моники и Антона, Винсент-Эдвард проявляет способности к режиссуре. Так, во время завтраков он придумывает для родителей определенные роли и дает задание-сценку.
Антон Пампушный и Моника Госсман (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)
Как Антон Пампушный обманул украинских пограничниковВ 2020 году в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время разговора с пограничниками он отрицал, что приезжал в Крым после 2014 года.
Но артист до этого момента присутствовал на фестивале «Таврида» и не смог объяснить украинским службам, чем занимался там. Помимо прочего, артист исполнил одну из ключевых ролей в картине «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.
Оказалось, что тем россиянином был Антон Пампушный, которому потом запретили въезд на Украину на три года.
Антон Пампушный с сыном (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)
Пампушный об уехавших из РФ артистахПосле начала спецоперации Антон Пампушный, говоря об отъезде многих артистов из России, заявил, что «сегодня, главное, не торопиться».
«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно <...> Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — выразил свое мнение актер.
Пампушный считает, что людям при любых сложностях нужно держаться вместе. Вместе с тем Антон не стал осуждать тех, кто уехал из России.
Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Пингвин нашего времени»)
Пампушный о работе за рубежомАнтон участвует в съемках не только в России. Актер даже сотрудничал с режиссером Романом Полански при создании фильма «Дворец».
«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме «Дворец» с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — подчеркнул Пампушный.
«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
Артист делился, что режиссер говорит на русском языке.
«Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — откровенничал Пампушный.
Антон Пампушный (Фото: кадр из сериала «Незабудки»)
Антон Пампушный сейчасАнтон активно развивает творческую карьеру.
В 2025 году Пампушный выступил как эксперт на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Во время образовательных сессий и некоммерческих показов специалисты в сфере киноискусства рассказали о своих навыках и наработках.
Артист появился на главных ролях в нескольких российских проектах. Антон снялся в сериале «Пираты XXI века». Затем актер трудился над военной драмой «Значит, нам туда дорога».
В 2025-м Пампушный также работал над исторической лентой Карена Оганесяна «Илья Муромец». Зрители увидят картину в 2026 году.
Читайте также:
Нарисованный глаз, пластика и долги по ЖКХ: как живет «марсианка» Жанна Агузарова и почему Пугачева не пустила ее на сцену
«Страдает вся семья»: зачем певица Алсу скрывает сына и почему появились слухи о болезни мальчика
Тайный роман с наркоманом и два аборта: как у секс-символа 90-х Ирины Салтыковой нашли рак после развода с абьюзером
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева