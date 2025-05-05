Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Жизнь на три страны, обман украинских пограничников и съемки за рубежом: что Антон Пампушный говорил о покинувших РФ артистах?

Жизнь на три страны, обман украинских пограничников и съемки за рубежом: что Антон Пампушный говорил о покинувших РФ артистах?

Антон Пампушный (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Антон Пампушный (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Актера Антона Пампушного многие знают по фильмам «Экипаж», «Дворец» и «Защитники». 5 мая артист отмечает 42-летие. О съемках за рубежом, обмане украинских пограничников и жизни на три страны — в материале «Радио 1».

Биография и съемки в кино

Антон Пампушный появился на свет в 1982 году в городе Астана, Казахстан. После окончания средней школы будущий актер поступил в Торгово-экономический колледж. По специальности он практически не трудился — поехал в Москву поступать в театральный вуз. В 2007 году Пампушный стал выпускником Школы-студии МХАТ. А в 2011 году Антон окончил и факультет режиссуры игрового кино ВГИКа.

Пампушный дебютировал в кино в 2005 году в фильме «Александр. Невская битва». Еще Пампушный снимался в лентах «Трудная», «Джек Райан», «Бедная LIZ», «Жизнь после жизни», «Пингвин нашего времени», «Экипаж», «Защитники», «Балканский рубеж», «Друг на продажу», «Магистраль» и иных.

Всего фильмография Пампушного насчитывает больше 40 работ.

Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Кома»)

Личная жизнь Антона Пампушного

Личная жизнь актера сложилась счастливо и гармонично. Антон заключил брак с актрисой Моникой Госсман. По национальности она немка, но появилась на свет в Казахстане. Пара впервые встретилась во время учебы во МХАТе.

Влюбленные поженились в Дании. Живут на несколько стран — Госсман играет в немецком театре и преподает актерское мастерство в США, в то время как Пампушный снимается в России.

Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и бесчисленные измены: актеру Юрию Назарову 88 лет, как он живет сейчас
Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и бесчисленные измены: актеру Юрию Назарову 88 лет, как он живет сейчас

В 2017 году у супругов появился сын Винсент-Эдвард.

«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — признавалась Госсман.

Со слов Моники и Антона, Винсент-Эдвард проявляет способности к режиссуре. Так, во время завтраков он придумывает для родителей определенные роли и дает задание-сценку.

Антон Пампушный и Моника Госсман (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Как Антон Пампушный обманул украинских пограничников

В 2020 году в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время разговора с пограничниками он отрицал, что приезжал в Крым после 2014 года.

Но артист до этого момента присутствовал на фестивале «Таврида» и не смог объяснить украинским службам, чем занимался там. Помимо прочего, артист исполнил одну из ключевых ролей в картине «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.

Оказалось, что тем россиянином был Антон Пампушный, которому потом запретили въезд на Украину на три года.

Антон Пампушный с сыном (Фото: Инстаграм* @anton_pampushnyy)

Пампушный об уехавших из РФ артистах

После начала спецоперации Антон Пампушный, говоря об отъезде многих артистов из России, заявил, что «сегодня, главное, не торопиться».

«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно <...> Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — выразил свое мнение актер.

Пампушный считает, что людям при любых сложностях нужно держаться вместе. Вместе с тем Антон не стал осуждать тех, кто уехал из России.

Антон Пампушный (Фото: кадр из фильма «Пингвин нашего времени»)

Пампушный о работе за рубежом

Антон участвует в съемках не только в России. Актер даже сотрудничал с режиссером Романом Полански при создании фильма «Дворец».

«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме «Дворец» с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — подчеркнул Пампушный.

«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

Артист делился, что режиссер говорит на русском языке.

«Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — откровенничал Пампушный.

Антон Пампушный (Фото: кадр из сериала «Незабудки»)

Антон Пампушный сейчас

Антон активно развивает творческую карьеру.

В 2025 году Пампушный выступил как эксперт на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Во время образовательных сессий и некоммерческих показов специалисты в сфере киноискусства рассказали о своих навыках и наработках.

Артист появился на главных ролях в нескольких российских проектах. Антон снялся в сериале «Пираты XXI века». Затем актер трудился над военной драмой «Значит, нам туда дорога».

В 2025-м Пампушный также работал над исторической лентой Карена Оганесяна «Илья Муромец». Зрители увидят картину в 2026 году.

Читайте также:

Нарисованный глаз, пластика и долги по ЖКХ: как живет «марсианка» Жанна Агузарова и почему Пугачева не пустила ее на сцену

«Страдает вся семья»: зачем певица Алсу скрывает сына и почему появились слухи о болезни мальчика

Тайный роман с наркоманом и два аборта: как у секс-символа 90-х Ирины Салтыковой нашли рак после развода с абьюзером

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#актёр
#артист
#спецоперация
#съёмки
#кино
#казахстан
#режиссёр
#брак
#актеры
Мария Шукшина заявила, что Филипп Киркоров — открытый гей*
05 мая 2025, 16:09

Мария Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)

Актриса Мария Шукшина в интервью высказалась в адрес певца Филиппа Киркорова, заявив, что он является открытым геем*. По мнению Шукшиной, только принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ*, который, как она считает, стал возможен благодаря началу специальной военной операции, ограничивает певца в публичных высказываниях.

«А так бы он просто гордился!» — отметила Шукшина.

Она подчеркнула, что, по её мнению, без законодательных ограничений Киркоров мог бы публично заявлять о своей ориентации и «уводить людей на ложный путь».

Недавно стало известно, что Киркоров попал в очередной скандал. Причиной стало использование пиротехники в его загородном доме в Красногорске в честь 58-летия артиста. Масштабный салют попал в социальные сети и вызвал широкий общественный резонанс. По данным СМИ, запуск фейерверков мог нарушить действующие нормы, и артисту может грозить штраф.

Читайте также:

Адвокат Сергей Жорин: Кристина Орбакайте будет годами оспаривать запрет на въезд в Латвию

«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным

Вера Брежнева получила предложение выйти замуж во время концерта в Алматы

*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#салют
#сми
#скандал
#запрет
#социальные сети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сумской области поражено подразделение ВСУ, получившее пополнение
Лебедев: в Белополье поражено подразделение ВСУ с БК и ГСМ
05 мая 2025, 16:08

Фото: iStock/vadimrysev

В городе Белополье Сумской области поражено подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое получило боекомплекты и горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, данное подразделение получило боеприпасы и ГСМ вчера.
« <…> вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 километров», — отметил Лебедев.
Как ранее писал телеграм-канал SHOT, ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину
#россия
#всу
#обстрел
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области
Депутат Колесник: нападения ВСУ на Курскую область необходимы для переговоров
05 мая 2025, 15:11

Фото: iStock/zabelin

ВСУ пытаются вновь атаковать Курскую область, чтобы обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что украинские войска пытаются взять под контроль участок между Курском и Белгородом и удерживать плацдарм, поскольку понимают, что переговоры в любом случае состоятся, или же они совсем потеряют Украину.

Колесник подчеркнул, что российские территории нужны Киеву для возможного торга в ходе переговоров, поскольку сейчас у страны нет «козырей в рукаве». Однако депутат подчеркнул, что российские войска не дадут этого сделать.

Также собеседник издания добавил, что ВСУ, вероятнее всего, будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ снова предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области. В настоящее время продолжаются бои в районе населённого пункта Тёткино.

Читайте также:

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область

ПВО уничтожила 26 украинских БПЛА над двумя областями и Московским регионом

Формирование ВС РФ котла под Торецком, теснение ВСУ на купянском и покровском направлениях: последние новости СВО на 5 мая
#всу
#курская область
#сво
#участок
#контроль
#страны
#депутат
#вс рф
#переговоры
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Контрактная служба на СВО в 2025 году: Преимущества и социальные гарантии
05 мая 2025, 13:44

Фото: iStock/zabelin

Служба по контракту в ВС РФ — это не только долг и обязанность, но и стабильная заработная плата, а так же социальные гарантии и льготы. Защита родины обеспечивает финансовую безопасность для служащих и их семей.

Заработная палата


В Московской области военнослужащие, которые заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей.

Если контракт будет заключён в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, то военнослужащий получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. За участие в боевых действиях в зоне СВО военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие, размер которого составляет от 205 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от 50 000 за захват или уничтожение вооружения и военной техники противника, а также за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

После поступления на контрактную службу у военнослужащего появляется возможность компенсации невыплаченных кредитов (ипотека, автокредиты, потребительские займы) до 10 000 000 рублей.

Выплаты при ранениях


В случае получения лёгких травм предусмотрены выплаты в размере от 100 000 до 300 000 рублей, а при серьёзных повреждениях — до 3 000 000 рублей и бесплатные реабилитационные мероприятия.

Если ранение привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Также предусмотрены страховые компенсации. Их сумма может составлять от 82 000 до 327 000 рублей.

Статус ветерана боевых действий


Военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд привилегий, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.

В то же время участники специальной военной операции могут получить образование в вузах на бюджетной основе, а также воспользоваться бесплатным протезированием зубов и правом на отпуск в удобное для них время.

Финансовая поддержка в трагических случаях


В случае трагического исхода службы семье погибшего военного полагается единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты: 30 тысяч рублей для супруги и по 15 тысяч рублей для каждого ребёнка.

Кроме того, предусмотрены льготы на образование для детей погибшего (бесплатное поступление в вузы, квоты на бюджетные места). Если это требуется, семьям оказывается психологическая помощь, а также предоставляются юридические консультации.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Украинские пленные хотят остаться в России

Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта
#льготы
#выплаты
#поддержка
#сво
#контракт
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц»: почему отец Дани Милохина взвыл после побега за границу и как сейчас живет блогер
05 мая 2025, 13:00

Даня Милохин (фото: Instagram* @danya_milokhin)

За блестящей оберткой звездной жизни блогера Дани Милохина скрывается совсем иная история. Не про лайки и бренды, а про страх, давление и цену, которую платят те, кто оказывается в эпицентре чужой популярности. Подробнее в материале «Радио 1».

Не для всех слава — праздник


Слава — это не только возможности и контракты, но и опасности, которые могут ударить по самым близким. После переезда в Дубай, где жизнь должна была заиграть яркими красками, все изменилось. Вместо спокойствия — тревога. Вместо успеха — вынужденный бег. Семье блогера начали поступать угрозы, в их дом забросили коктейли Молотова, а на воротах оставили зловещую записку. Так жизнь родных Дани превратилась в бесконечное бегство.

История Милохина началась не с TikTok. Его детство — это коридоры оренбургского детдома. С тринадцати лет он жил в приемной семье, пытался адаптироваться, но внутри уже зрело чувство отчуждения. Были и побеги, и уличные компании, и ранний протест. Он не верил в систему, но верил, что когда-нибудь его заметят. Писал на обрывках бумаги: «Я — самый популярный». Тогда это звучало как фантазия, но оказалось пророчеством.

«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь
«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь

Учёба не задалась, техникум тяготил, а воровство и энергетики стали попыткой убежать от пустоты. Он искал способ выделиться, и когда в 2019 году запустил свои первые видео, зрители моментально почувствовали в нём — не героя, а «своего». Милохин не боялся быть глупым, смешным, нелепым — и этим покорял аудиторию.

Взлет и бренды


Очень скоро с ним начали сотрудничать крупные компании: PepsiCo, Huawei, ICQ New. Появились песни, клипы, обложка GQ, рекламные контракты и телешоу. Даня стал символом новой медиа-эпохи — подросток из ниоткуда, ставший звездой без лейблов и продюсеров.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Зарабатывал по 10 миллионов в месяц, но всё тратил», — говорил он в интервью.

От глянца — к изгнанию


После начала спецоперации в Украине блогер уехал за границу. Пытаясь удержать внимание, исполнил украинский гимн в прямом эфире — жест, который вызвал волну критики в России, но не принес желаемой популярности за рубежом. Там он оказался ненужным. Милохин вернулся в Москву, но под давлением общественности и возможного призыва снова уехал — на этот раз окончательно.

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тем временем семья, оставшаяся в России, попала под удар. Осенью 2023 года в их дом ворвались неизвестные. Нападение стало последней каплей — семья покинула Россию. Сейчас они живут за границей, скрываются и пытаются выжить. Приемный отец Дани устроился на две работы, чтобы поддерживать родных. Родственники знаменитостей страдают от преследования, травли, насилия. Они — та сторона медали, которую мы редко видим, увлеченные контентом.

Читайте также:

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

«Он свободный, я свободная»: Нюшу заподозрили в интрижке с Олегом Майями

*Запрещен в РФ
#история
#семья
#певец
#медиа
#фото
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате