Жизнь стариков в приграничье под обстрелами: без воды, света и газа

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В приграничных районах Курской и Белгородской областей, которые подвергаются обстрелам ВСУ, жители остались без воды, света и газа. В основном это пожилые люди, отказывающиеся уезжать из своих домов.
Волонтеры рассказали «Ленте.ру», что оставшиеся жители, среди которых много стариков, вынуждены готовить еду на кострах и ходить за водой к колодцам под обстрелами. Магазины разрушены, продукты привозят волонтеры и военные.
Волонтеры сталкиваются не только с проблемами инфраструктуры, но и с мародерством. Чепурной рассказал случай, когда местный житель попытался взломать дом, чтобы забрать стиральную машину, однако был замечен и вынужден уйти.
Жительница Глушковского района Ольга рассказала, как во время обстрелов ей и ее семье пришлось эвакуироваться, когда в их село попал снаряд. Перебои в транспортной доступности из-за разрушенных мостов вынуждают жителей пересаживаться на лодки, чтобы добраться до соседних населенных пунктов.
Елена Ровкова, волонтер из Москвы, побывавшая в приграничье Белгородской области, рассказала, что опасность сопровождает их работу ежедневно: нужно постоянно смотреть в небо, под ноги и избегать больших скоплений людей. Несмотря на близкие попадания дронов, местные жители постепенно привыкают к обстрелам.
По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч человек, пострадали более 240 мирных жителей. Бои в этих областях продолжаются с начала СВО.
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Волонтеры сталкиваются не только с проблемами инфраструктуры, но и с мародерством. Чепурной рассказал случай, когда местный житель попытался взломать дом, чтобы забрать стиральную машину, однако был замечен и вынужден уйти.
Жительница Глушковского района Ольга рассказала, как во время обстрелов ей и ее семье пришлось эвакуироваться, когда в их село попал снаряд. Перебои в транспортной доступности из-за разрушенных мостов вынуждают жителей пересаживаться на лодки, чтобы добраться до соседних населенных пунктов.
Елена Ровкова, волонтер из Москвы, побывавшая в приграничье Белгородской области, рассказала, что опасность сопровождает их работу ежедневно: нужно постоянно смотреть в небо, под ноги и избегать больших скоплений людей. Несмотря на близкие попадания дронов, местные жители постепенно привыкают к обстрелам.
По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч человек, пострадали более 240 мирных жителей. Бои в этих областях продолжаются с начала СВО.
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Елена Перлова